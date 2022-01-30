В Україні різко зростуть тарифи на інтернет: скільки доведеться платити

Експерти пояснили, чим зумовлене підвищення цін на інтернет та підключення

В Україні почали зростати тарифи на інтернет-послуги. Провайдери попереджають, що подорожчання буде й надалі. Причиною цьому слугує підвищення витрат на кабелі та енергоносії. Про це повідомляє GSMinfo.

Кабелі не виготовляють в Україні, тому при ввезенні необхідно сплачувати додаткове державне мито.

«Якщо ситуація не зміниться найближчим часом, то варто очікувати на чергове підвищення ціни на 20%», – вважає директор інтернет-провайдера NetAssint Максим Тульєв.

За його словами, пояснення такої ситуації просте: ринок інтернет-провайдерів – дуже конкурентне середовище. І єдине, що зараз можна зробити – перекласти 23,5% ціни на гаманці користувачів. У загальному очікується підвищення цін на інтернет та підключення близько на 20%.

Водночас експерти вважають, що є шанси на скасування мита на імпортні кабелі. Найможливіше виведення із номенклатури імпорту, який поширюються спеціальні митні правила. Це у більшій мірі стосується товарів, які не виробляють в Україні. Головна мета лобістів – не інтернет-кабелі, а величезний ринок силового кабелю, за який триває боротьба.

До слова, голова Правління Інтернет Асоціації України (ІНАУ) Олександр Савчук жорстко розкритикував спроби виконавчих органів влади запровадити недобросовісну конкуренцію на ринку кабельної продукції шляхом введення обмежуючих ввізних мит.

На його думку такі непродумані дії з боку Мінекономіки можуть призвести до проблем у будівництві критичної інфраструктури, а в результаті відіб’ється на національних інтересах. Про це він заявив у ході прес-конференції, скликаної Інтернет Асоціацією України та присвяченій проблемі запровадження ввізних мит на кабельну продукцію.

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