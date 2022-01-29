Європа отримала рекордний для цього місяця обсяг газу

Постачання газу до Європи у січні стали рекордними для цього місяця за весь час спостережень

Постачання зрідженого газу до Європи побило рекорд

Січневе постачання газу до Європи з ЗПГ-терміналів стало рекордним для цього місяця за всю історію спостережень – з 2011 року. Про це повідомляє ТАСС із посиланням на дані асоціації європейських газових операторів Gas Infrastructure Europe.

У п'ятницю, 28 січня, до європейської газотранспортної системи надійшло 405 млн. куб. м зрідженого природнього газу – у 2,2 рази більше, ніж у середньому за останні п'ять років.

Усього за чотири тижні першого місяця поточного року Європа отримала 10,44 млрд. кубів газу, що перевищує рекорд січня 2019 року.

Імовірно, 30 січня буде побито і абсолютний рекорд місячних поставок, встановлений у листопаді 2019-го.

Як відомо, запаси газу в Україні стрімко зменшуються.

Напередодні Єврокомісія назвала одну з причин високих цін на газ. Нагадаємо, парламент Республіки Молдова запровадив надзвичайний стан через погрози «Газпрому» припинити газопостачання.

Також стало відомо, що Російська Федерація може наростити поставки газу до Європи. Але для цього сторонам треба укласти довгострокові контракти.

Минулого тижня в «Газпромі» заявили, що з підземних сховищ газу (ПСГ) у Європі було вибрано вже понад половину запасів палива. Зазначимо, Путін прямо пояснив Європі, коли пустить газ.

Також повідомлялося, що «Газпром» втішений: так мало газу посеред зими в України ще ніколи не було.

Раніше очільник уряду Денис Шмигаль розповів, що буде з цінами на газ у 2022 році.

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