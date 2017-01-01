Телерадіокомпанії Криму отримають державну підтримку

Ухваливши закон, депутати продовжили практику надання фінансової підтримки кримським телерадіокомпаніям

Верховна Рада скасувала обмеження в термінах дії положення щодо надання з державного бюджету фінансової підтримки телерадіокомпаніям, які функціонували на території Криму та міста Севастополя і надають інформаційні послуги. За ухвалення відповідного законопроекту № 7345 в цілому проголосували 244 депутати при мінімально необхідних 226. Зараз,



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Ухваливши закон, депутати продовжили практику надання фінансової підтримки кримським телерадіокомпаніям

Верховна Рада скасувала обмеження в термінах дії положення щодо надання з державного бюджету фінансової підтримки телерадіокомпаніям, які функціонували на території Криму та міста Севастополя і надають інформаційні послуги.

За ухвалення відповідного законопроекту № 7345 в цілому проголосували 244 депутати при мінімально необхідних 226.

Зараз, згідно з положеннями абзацу другого пункту 16 розділу VI «Прикінцеві та перехідні положення» Бюджетного кодексу України, встановлювалося, що у 2016 році, як виняток з положень пункту 11 частини першої статті 87 цього кодексу, Кабінет міністрів України може визначати напрями використання бюджетних коштів на програми підтримки телерадіокомпаній, які функціонували на території Автономної Республіки Крим та міста Севастополя і надають інформаційні послуги.

Відповідно, ухваливши закон, депутати продовжили практику надання фінансової підтримки телерадіокомпаніям, що функціонували на території Автономної Республіки Крим та міста Севастополя і надають інформаційні послуги, виключивши із пункту 16 розділу VI «Прикінцеві та перехідні положення» Бюджетного кодексу України слова і цифри «у 2016 році».

Згідно з пояснювальною запискою до законопроекту, з урахуванням такого положення у 2016 році на зазначену мету було використано з державного бюджету 38859 тис. гривень.

Надалі надання фінансової підтримки зазначеним ТРК, за інформацією Міністерства фінансів України, здійснюватиметься за рахунок і у межах коштів, передбачених за бюджетною програмою КПКВК 2501120 «Розселення та облаштування депортованих кримських татар та осіб інших національностей, які були депортовані з території України». Тобто, реалізація закону не потребує додаткових коштів з державного бюджету.