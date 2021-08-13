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    Економіка та фінанси

    Теплопостачальні підприємства Івано-Франківщини на 48% наростили борги за розподіл газу

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    Незадовільний стан розрахунків теплопостачальних підприємств негативно впливає на роботу &laquo;Івано-Франківськгазу&raquo; - Теплопостачальні підприємства Івано-Франківщини на 48% наростили борги за розподіл газу
    Незадовільний стан розрахунків теплопостачальних підприємств негативно впливає на роботу «Івано-Франківськгазу»

    Близько 15% доходів «Івано-Франківськгаз» отримує за послуги розподілу газу, надані теплопостачальним компаніям

    Теплопостачальні підприємства Івано-Франківщини, які виробляють тепло для потреб населення, продовжують нарощувати заборгованість за послуги розподілу природного газу.

    З початку року сума боргів підприємств Івано-Франківської області перед АТ «Івано-Франківськгаз» зросла на 48%. Така тенденція порушує фінансову стабільність роботи газорозподільного підприємства та стан розрахунків між учасниками ринку.

    Цього року заборгованість теплопостачальних підприємств перед АТ «Івано-Франківськгаз» досягла суми понад 26 млн грн. Найбільшими боржниками «Івано-Франківськгазу» є КП «Водотеплосервіс» – 5,5 млн грн та ДМП «Івано-Франківськтеплокомуненерго» – 20,7 млн грн.

    Незадовільний стан розрахунків теплопостачальних підприємств негативно впливає на роботу «Івано-Франківськгазу» та проведення планових робіт з модернізації газових мереж. Адже саме влітку здійснюється найбільша частина робіт із встановлення нового газового обладнання, заміни газопроводів. Це, у свою чергу, забезпечує стабільне газопостачання впродовж опалювального сезону і тепло у домівках людей.

    «Ситуація із ростом заборгованості теплопостачальних підприємств стає небезпечною. Це загрожує вчасному старту опалювального сезону передусім для прикарпатців, які отримують централізоване теплопостачання», – зазначає комерційний директор АТ «Івано-Франківськгаз» Віктор Кедик.

    Близько 15% доходів АТ «Івано-Франківськгаз» отримує саме за послуги розподілу газу, надані теплопостачальним компаніям регіону. Тому зменшення рівня розрахунків з боку тепловиків негативно позначаються не лише на внутрішньому фінансовому стані газорозподільного підприємства, а й на його контрагентах. Зокрема, на взаєморозрахунках з ТОВ «Оператор ГТС України».

    Теги: Івано-Франківщина послуги ГТС
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    Теплопостачальні підприємства Івано-Франківщини на 48% наростили борги за розподіл газу