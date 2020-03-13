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    Економіка та фінанси

    Топспоживачами української курятини цього року стали Саудівська Аравія і Нідерланди

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    За прогнозом Міністерства сільського господарства США, Україна обжене Бразилію, ЄС і Таїланд за темпами експорту курятини - Топспоживачами української курятини цього року стали Саудівська Аравія і Нідерланди
    За прогнозом Міністерства сільського господарства США, Україна обжене Бразилію, ЄС і Таїланд за темпами експорту курятини

    З початку року наша країна продала світу курятини на $80 млн

    Україна з початку року продала на зовнішні ринки 66,2 тис. тонн м'яса птиці загальною вартістю $81,9 млн дол. Про це свідчать дані Державної митної служби України.

    Зазначається, що топспоживачами українського продукту є Саудівська Аравія і Нідерланди.

    Зокрема, у Саудівську Аравію Україна поставила курятини на $10,4 млн. Водночас, Нідерланди купили українського м'яса птиці на $9,6 млн.

    В інші країни Україна експортувала курятини на $61,9 млн.

    Водночас імпорт м'яса птиці України з початку року становив 12,7 тис. тонн, або $5,5 млн.

    Нагадаємо, за прогнозом Міністерства сільського господарства США, Україна обжене Бразилію, ЄС і Таїланд за темпами експорту курятини.

    Раніше повідомлялося, що ЄС та Ірак поновили закупівлю української курятини.

    До відома, Україна минулого року потрапила в топ-3 експортерів аграрної продукції до Євросоюзу.

    У київських магазинах починається «коронавірусна закупка» (відео).

    ЄС Ірак США експорт імпорт Таїланд Нідерланди продукти Саудівська Аравія Україна
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