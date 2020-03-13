Топспоживачами української курятини цього року стали Саудівська Аравія і Нідерланди
З початку року наша країна продала світу курятини на $80 млн
Україна з початку року продала на зовнішні ринки 66,2 тис. тонн м'яса птиці загальною вартістю $81,9 млн дол. Про це свідчать дані Державної митної служби України.
Зазначається, що топспоживачами українського продукту є Саудівська Аравія і Нідерланди.
Зокрема, у Саудівську Аравію Україна поставила курятини на $10,4 млн. Водночас, Нідерланди купили українського м'яса птиці на $9,6 млн.
В інші країни Україна експортувала курятини на $61,9 млн.
Водночас імпорт м'яса птиці України з початку року становив 12,7 тис. тонн, або $5,5 млн.
Нагадаємо, за прогнозом Міністерства сільського господарства США, Україна обжене Бразилію, ЄС і Таїланд за темпами експорту курятини.
Раніше повідомлялося, що ЄС та Ірак поновили закупівлю української курятини.
До відома, Україна минулого року потрапила в топ-3 експортерів аграрної продукції до Євросоюзу.
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