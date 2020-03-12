Україна минулого року потрапила в топ-3 експортерів аграрної продукції до Євросоюзу



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Понад 83% вітчизняних поставок до Європейського Союзу становлять зернові та олійні культури, жири та олії, залишки переробної промисловості

З грудня 2018 року по листопад 2019 року Україна продала ЄС продукції на 7,3 мільярда євро

Україна у період із грудня 2018 року по листопад 2019 року посіла третє місце у світі із показником 7,3 мільярда євро за обсягами постачання агропродукції до Євросоюзу. Про це повідомила Європейська комісія, посилаючись на дані щомісячного моніторингу аграрної торгівлі, пише пресслужба Інституту аграрної економіки.

Зазначається, що понад 83% вітчизняних поставок до Європейського Союзу становлять зернові та олійні культури, жири та олії, залишки переробної промисловості. «Характерним стало помітне зростання експорту окремих видів тваринницької продукції (в кількісному вимірі), зокрема: яєць – до 9,6 тис. тонн (майже у 3,5 раза), меду – до 48 тис. тонн (на 24 %)», йдеться у повідомленні.

В Інституті аграрної економіки інформують, що у 2019 році вітчизняні експортери повністю закрили квоти на мед (основну і додаткову), яблучний і виноградний соки, цукор, ячмінну крупу і борошно, консервовані томати (основну і додаткову), оброблений крохмаль, пшеницю, кукурудзу (основну і додаткову), м’ясо птиці, вершкове масло, оброблену продукцію з зернових та крохмаль.

Також в інституті нагадали, що наприкінці 2019 року Європарламент ухвалив рішення про загальне збільшення квот на безмитне ввезення Україною курятини у країни ЄС до 70 тис. тонн на рік до 2021 року, а у січні 2020 року вітчизняні підприємці вже майже закрити основну річну квоту на мед в обсязі 5,8 тис. тонн.