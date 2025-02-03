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«Це не підлягає відновленню». Маск заявив, що Трамп погодився закрити USAID

Катерина Іванова
glavcom.ua
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«Це не підлягає відновленню». Маск заявив, що Трамп погодився закрити USAID
Маск не сказав, які юридичні повноваження, на його думку, має Білий дім, щоб закрити федеральне агентство без схвалення Конгресу
колаж: glavcom.ua

Протягом останнього тижня близько 100 співробітників Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) були відправлені у відпустку

Американський мільярдер Ілон Маск, якого президент Дональд Трамп призначив главою Департаменту ефективності уряду (DOGE), заявив, що працює над закриттям Агентства США з міжнародного розвитку (USAID). Про це повідомляють Reuters та Axios.

Так, Маск заявив, що робота USAID «не підлягає відновленню». Представники Трампа ще не коментували ситуацію, але раніше в неділю президент заявив журналістам, що USAID «керують радикальні божевільні, і ми виженемо їх, а потім ухвалимо рішення» про його майбутнє.

«Ми закриваємо його (USAID – «Главком»). Я докладно обговорив з ним (Трампом – «Главком»), і він погодився, що нам слід закрити його. Я насправді кілька разів перепитував: «Ви впевнені?», – сказав Маск. Він сказав, що Трамп відповів: «Так».

Мільярдер не сказав, які юридичні повноваження, на його думку, має Білий дім, щоб закрити федеральне агентство без схвалення Конгресу. Але, за його словами, ця ідея отримала «повну підтримку президента».

Президент США, коментуючи роботу Маска щодо скорочення витрат, заявив, що він добре виконує свою роботу.

Нагадаємо, протягом останнього тижня близько 100 співробітників Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) були відправлені в адміністративну відпустку, а призначений адміністрацією президента Трампа керівник апарату USAID Метт Хопсон подав у відставку. Сьогодні глава нового департаменту ефективності державного управління (DOGE) Ілон Маск назвав Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) злочинною організацією. Про це пише Reuters.

Зазначається, що адміністрація нового президента США Дональда Трампа на вихідних відправила в адміністративну відпустку ще десятки співробітників USAID, оскільки прагне скасувати незалежність агентства і передати його під контроль Державного департаменту.

За словами джерел, майже 30 кар'єрних співробітників бюро з питань законодавства та зв'язків з громадськістю втратили доступ до своєї електронної пошти, в результаті чого загальна кількість старших кар'єрних співробітників USAID, які були відправлені у відпустку протягом останнього тижня, наблизилася до 100 осіб

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Теги: США Дональд Трамп незалежність фінансування Ілон Маск президент робота

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