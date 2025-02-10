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«Київводоканал» відновив коректну роботу платіжних систем

Ірина Міллер
glavcom.ua
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«Київводоканал» відновив коректну роботу платіжних систем
Проблема х нарахуваннями виникла через некоректну роботу платіжних систем
колаж: glavcom.ua

9 лютого через технічний збій роботи платіжних систем споживачі могли побачити завищені рахунки

Коректну роботу платіжних систем відновлено, і нарахування за послуги водопостачання та водовідведення на всіх онлайн-платформах відображаються правильно. Про це повідомили в ПрАТ «АК «Київводоканал».

Як стало відомо учора, 9 лютого, через технічний збій роботи платіжних систем споживачі могли побачити завищені рахунки. Кияни у мережі повідомляли, що отримали квитанції, де у платіжках за січень відображається тариф на холодну воду у чотири рази більший, ніж зазвичай.

У компанії підкреслюють, що проблема виникла саме через некоректну роботу платіжних систем. Наразі всі нарахування відображаються правильно, і споживачі можуть здійснювати оплату за послуги. Споживачам, які встигли сплатити більші суми, аніж їхні фактичні нарахування за послуги, проведуть перерахунок, і залишок буде перенесений авансом на наступний період. 

Нагадаємо, середні ціни на житло, воду, електроенергію, газ та інші види палива в Україні в грудні 2024 року порівняно з груднем минулого року зросли на 18,9%.

17 січня під час години запитань до уряду у Верховній Раді Міністр енергетики Герман Галущенко заявив, що наразі всі тарифи залишатимуться незмінними. Ризик перегляду тарифів може виникнути лише за умов масштабних руйнувань енергетичної інфраструктури. Наприклад, «Укренерго» здійснює відновлення пошкоджених об'єктів виключно за власний рахунок, і лише в критичних ситуаціях може постати питання про коригування тарифів.

Теги: Київводоканал тарифи вода

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