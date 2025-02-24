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Сталеве виробництво для ЗСУ: за три роки війни Метінвест спрямував на підтримку України 8,4 млрд

волонтерська ініціатива
Христина Жиренко
glavcom.ua
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Сталеве виробництво для ЗСУ: за три роки війни Метінвест спрямував на підтримку України 8,4 млрд

Від початку війни Метінвест Ахметова направив вже 8,4 млрд на допомогу українцям та Силам оборони

За три роки повномасштабного вторгнення Група Метінвест спрямувала на допомогу Україні та її громадянам 8,4 млрд грн. З них 4,4 млрд грн — на потреби армії, в межах мілітарної ініціативи Сталевий Фронт Ріната Ахметова. Про це йдеться у звіті компанії.

За час війни компанія стала одним із найбільших донорів ЗСУ серед приватних бізнесів. Одна з найважливіших розробок Метінвесту — спеціальні мобільні укриття, які одночасно слугують бійцям і захистом від ворожого вогню, і польовим житлом. На їхній основі збудовано перший в Україні підземний шпиталь, який врятував життя вже понад 1 000 українським воїнам.  

Компанія також освоїла виробництво захисних металевих екранів для військової техніки, щитів для екіпажів ЗРК Patriot та протимінних тралів. Сталь Метінвесту також використовується для виготовлення пластин для бронежилетів, «ловців «Ланцетів», протитанкових їжаків, мінібастіонів та мобільних автомобілів-багі.  

Крім власного виробництва, Метінвест спрямовує ресурси на закупівлю обладнання, амуніції й техніки для фронту. Військові отримали близько 7 700 розвідувальних дрони, 2 000 тепловізорів, 2 000 одиниць високоточної оптики спостереження, 450 систем резервного живлення, 875 одиниць комунікаційного обладнання, 650 авто, зокрема й «швидкі», а для їхнього заправлення – 1,5 млн літрів пального. Компанія передала армії 31 500 аптечок і турнікетів, а також спрямувала на розвиток тактичної медицини в Україні в співпраці з благодійним фондом PULSE понад 25 млн грн.  

«З першого дня повномасштабного вторгнення ми продовжуємо боротьбу за Україну. Попри виклики воєнного часу, Метінвест зміг не лише вистояти, а й зберегти статус лідера з експорту, опори держави та одного з найбільших донорів ЗСУ. Всіх нас єднає спільна мета – наближати перемогу, а після неї – стати фундаментом для повоєнної відбудови», каже генеральный директор Групи Метінвест Юрій Риженков.  

Значні зусилля компанія також вкладає у підтримку ветеранів. Службу в Силах оборони України проходять понад 8 000 співробітників Метінвесту. Компанія підтримує їх на етапі мобілізації й під час перебування у війську, допомагаючи закривати основні потреби в амуніції, техніці, речах. А після повернення з фронту створює умови для комфортної адаптації ветеранів до цивільного життя, у тому числі – безплатне перенавчання, підвищення кваліфікації, фізичну та психологічну реабілітацію коштом компанії.  

На початку повномасштабного вторгнення Метінвест запустив роботу гуманітарного проєкту «Рятуємо життя», який уже допоміг близько 516 тисячам мирних українців. Завдяки донорам і партнерам в Україну доставлено приблизно 4 200 тонн продуктів, засобів особистої гігієни й речей першої потреби. Лікарні забезпечено медикаментами й обладнанням на 9,5 млн грн. Серед важливих напрямів – фізичне та психологічне відновлення військовослужбовців і мирних жителів, та програма протезування, за якою допомогу отримали майже 140 захисників і цивільних українців.   

Попри труднощі воєнного часу, Метінвест інвестує в майбутнє. У 2025 році компанія планує спрямувати майже 5,7 млрд грн у розвиток криворізьких гірничо-збагачувальних комбінатів. Ще 2,5 млрд грн складуть інвестиції у виробництво «Каметсталі». Це рекордна сума за останні роки, значну частину якої спрямують на підтримання працездатності основного обладнання та технологічних процесів для стабільного випуску продукції підприємства.  

Як відомо, у 2024 році Метінвест перерахував до бюджетів усіх рівнів в Україні 19,8 млрд грн, що становить 61% від загального обсягу відрахувань металургійних підприємств держави. Це робить компанію найбільшим платником податків ГМК. 

Теги: інвестиції військові укриття фронт виготовлення

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