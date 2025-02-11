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McDonald's заявив про рекордне падіння продажів у США

Ірина Озтурк
glavcom.ua
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McDonald's заявив про рекордне падіння продажів у США
McDonald's має проблеми із бізнесом у США
фото із відкритих джерел

У McDonald's спробували підтримати продажі різними знижками, обідами та спеціальними пропозиціями, проте це не мало ефекту

Американська мережа ресторанів швидкого харчування McDonald's переживає різке падіння продажів у США від початку пандемії Covid-19. Про це пише Reuters.

Як повідомляється у звітності компанії, чистий прибуток у жовтні-грудні 2024 року склав $2,017 млрд порівняно з $2,039 млрд за аналогічний період попереднього року. Прибуток у розрахунку на акцію не змінився – $2,8.

Прибуток без урахування разових факторів знизився до $2,83 із $2,95 на папір.

Виторг зменшився до $6,388 млрд проти $6,406 млрд роком раніше. Опитані FactSet аналітики в середньому оцінювали скоригований прибуток компанії на рівні $2,85 на акцію при виручці $6,45 млрд.

Глобальні порівняні продажі McDonald's (ресторани, що працюють більше року) минулого кварталу зросли на 0,4% (експерти прогнозували падіння на 1,1%). При цьому у США показник зменшився на 1,4%, що зумовлено скороченням середньої суми чека.

За весь 2024 глобальні порівняні продажі знизилися на 0,1% при тому, що в США вони підвищилися на 0,2%. Зазначається, що компанія спробувала підтримати продаж різними знижками, обідами та спеціальними пропозиціями, проте кількість відвідувань ресторанів все одно скоротилася.

Раніше McDonald's повідомив про різке зниження продажів у третьому кварталі через слабкий попит у Франції, Великій Британії, Близькому Сході та Китаї. Глобальні продажі знизилися на 1,5%. 

Нагадаємо, восени минулого року в кількох штатах США почали фіксувати спалахи кишкової інфекції в людей, які харчувалися їжею в закладах McDonald's.Розслідування випадків інфікування показало: хвороботворні бактерії кишкової палички, ймовірно, були в цибулі, яку додавали в гамбургери.

До слова, після п'ятимісячної реконструкції на Вокзальній площі у столиці відкрився McDonald's. Він став одним із найбільших в Україні й має площу 944 м².

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Теги: США економіка бізнес McDonald's розслідування харчування

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