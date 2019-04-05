Трамп анонсував підписання нової торговельної угоди з Китаєм до кінця місяця
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Трамп повідомив, що США та Китай досягли «великого прогресу» під час переговорів
Президент США Дональд Трамп заявив, що нову торговельну угоду з Китаєм буде підписано до кінця квітня.
Про це повідомляє Reuters .
Зазначається, що основними розбіжностями під час переговорів двох країн залишається питання мит на товари й інтелектуальна власність.
Дональд Трамп повідомив, що США та Китай досягли «великого прогресу» під час переговорів.
У середині березня стало відомо, що Вашингтон переніс на невизначений термін підписання торгового договору з Китаєм.
Раніше інформаційне агентство Bloomberg повідомило, що Китай запропонував США скоротити профіцит у торгівлі з цією країною до нульової позначки до 2024 року.
На початку грудня 2018 року лідери США і Китаю на зустрічі в Аргентині домовилися вжити протягом трьох місяців заходів, спрямованих на укладення торговельної угоди між двома країнами. Президент США заявив, що погодився з 1 січня не підвищувати тарифи з 10% до 25% на китайську продукцію на загальну суму 200 млрд доларів, як він планував раніше.
Термін ув’язнення торгової угоди закінчився 1 березня, однак Трамп висловив готовність не підвищувати мита до тих пір, поки переговори йдуть успішно і в правильному для Вашингтона напрямку.