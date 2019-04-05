Трамп анонсував підписання нової торговельної угоди з Китаєм до кінця місяця



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Президент США Дональд Трамп

Трамп повідомив, що США та Китай досягли «великого прогресу» під час переговорів

Президент США Дональд Трамп заявив, що нову торговельну угоду з Китаєм буде підписано до кінця квітня.

Про це повідомляє Reuters .

Зазначається, що основними розбіжностями під час переговорів двох країн залишається питання мит на товари й інтелектуальна власність.

Дональд Трамп повідомив, що США та Китай досягли «великого прогресу» під час переговорів.

У середині березня стало відомо, що Вашингтон переніс на невизначений термін підписання торгового договору з Китаєм.

Раніше інформаційне агентство Bloomberg повідомило, що Китай запропонував США скоротити профіцит у торгівлі з цією країною до нульової позначки до 2024 року.

На початку грудня 2018 року лідери США і Китаю на зустрічі в Аргентині домовилися вжити протягом трьох місяців заходів, спрямованих на укладення торговельної угоди між двома країнами. Президент США заявив, що погодився з 1 січня не підвищувати тарифи з 10% до 25% на китайську продукцію на загальну суму 200 млрд доларів, як він планував раніше.

Термін ув’язнення торгової угоди закінчився 1 березня, однак Трамп висловив готовність не підвищувати мита до тих пір, поки переговори йдуть успішно і в правильному для Вашингтона напрямку.