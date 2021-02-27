Тричі завищили суми в платіжках за газ: як українцям перевірити лічильник

Щоб не платити зайве, потрібно перевірити, чи встановлений у вас лічильник з термокомпенсацією

Населенню заднім числом було збільшено суми в платіжках за газ через «температурні коефіцієнти».

Перший раз – в тарифі на розподіл, другий раз – на цей же обсяг газу в оплаті за сам газ. А в третій раз «температурні коефіцієнти» нараховувалися автоматично самими газовими лічильниками, які мають термокомпенсацію або так зване «директивне приведення» до стандартних умов.

«Люди не лише не розуміють, за що їм нараховували додаткові об’єми більше двох років. Частина споживачів виявляє, що їм ці додаткові обсяги нараховували тричі! І все це під видом «приведення до стандартних умов», – пишуть у виданні ГазПравда.

Щоб не платити зайве, потрібно перевірити, чи встановлений у вас лічильник з термокомпенсацією або «директивним приведенням» до стандартних умов. Якщо так – ви маєте право вимагати від облгазів компенсацію за переплату.



Як перевірити та що робити далі?

Подивіться на фото. Якщо на лічильнику є ось такі позначки, виділені червоним, - «ТБ=0°С» чи «Тб=15°С» , або біля типорозміру є буква «Т», то ви власник такого лічильника. Якщо виявите, що маєте такого лічильника, перевірте свій особистий кабінет на сайті вашого облгазу. Там має бути десь такий запис «Лічильник з елементами температурної компенсації» або подібний. Якщо не знайдете такого напису, а побачите інший, наприклад «В опалювальному приміщенні на відстані не більше 0,5 м від входу газопроводу», «В опалювальному приміщенні на відстані більше 0,5 м та менше 1,5 м від входу газопроводу», «Зовні приміщення на відстані менше 1 м від виходу газопроводу», «Зовні приміщення на відстані більше 1 м від виходу газопроводу» або подібне, - зверніться до свого облгазу та вимагайте корегування об'єму споживання, а відповідно і в постачальника зменшення плати за газ.

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