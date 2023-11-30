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З 1 січня холдинги зможуть купувати сільгоспземлю. Міністр спрогнозував, як відреагують ціни

Ростислав Вонс
glavcom.ua
З 1 січня холдинги зможуть купувати сільгоспземлю. Міністр спрогнозував, як відреагують ціни
Сольський переконаний, подібна ситуація цьогоріч з ринком землі в Україні буде й у наступному році
фото з відкритих джерел

З 2024 року купувати угіддя сільськогосподарського призначення зможуть не тільки громадяни, як зараз, а й юридичні особи

Міністр аграрної політики Микола Сольський вважає, що українська земля не подорожчає з 1 січня 2024 року. Про це йдеться в матеріалі «Главкома» «Торгують всі! Земельний ринок вступає у нову фазу».

Міністр Сольський переконаний, на ринку землі нічого не зміниться після того, як юридичні особи зможуть купувати угіддя сільськогосподарського призначення. «Ми знову чуємо казки про те, що агрохолдинги та іноземці все скуплять. Проте я впевнений, що з 2024 року нічого не зміниться. Бабця і дідусь в селі не сидять і не чекають, аби продати свою землю саме юрособам. Тобто відбувається пусте необґрунтоване накручування. До речі, пайовиків вчергове не питають, чого вони хочуть. Коли починають волати про мораль і різного роду красиві гасла, точно під цим мається на увазі щось інше. Ми ж не кажемо виробникам техніки чи добрив, що вони не сьогодні мають гроші отримати, а потім. А от бабці з дідусями з їхньою землею як 20 років чекали, так іще почекають», – каже очільник Мінагро.

Чиновник зазначає, нині в Україні важко обійти першочергове право викупу земельних ділянок сільськогосподарського призначення. Сольський переконаний, подібна ситуація буде й у наступному році.

Відповідно до статті 130-1 Земельного кодексу України, переважне право купівлі земельних ділянок сільськогосподарського призначення мають:

а) у першу чергу – особа, яка має спеціальний дозвіл на видобування корисних копалин загальнодержавного значення, якщо відповідно до інформації, отриманої з Державного земельного кадастру, така земельна ділянка розташована в межах ділянки надр, наданої такій особі у користування, крім земельних ділянок, на яких розташовані об’єкти нерухомого майна (будівлі, споруди), що перебувають у власності особи, яка використовує земельну ділянку на праві власності, оренди, емфітевзису, суперфіцію, а також крім земельних ділянок для садівництва;

б) у другу чергу – орендар земельної ділянки, який може реалізувати таке право у разі відсутності суб’єкта першої черги або відмови суб’єкта першої черги від реалізації такого права.

Зазначені особи можуть в порядку, визначеному частиною п’ятою статті 130-1 Земельного кодексу, передати своє переважне право купівлі такої земельної ділянки іншій особі, яка відповідно до закону може набувати у власність таку земельну ділянку.

Зокрема, 1 січня 2024 року стартує другий етап земельної реформи. З нового року купувати земельні ділянки сільськогосподарського призначення зможуть не тільки фізособи, як зараз, а й юридичні особи. Вони будуть обмежені певними рамками: одна юрособа не зможе претендувати більше, ніж на 10 тис. га, та має бути при цьому компанією виключно з українськими бенефіціарами.

Нагадаємо, що ці правила були прописані ще під час ухвалення законодавства про ринок землі. Фізособи отримали право купувати землю раніше – ще з 1 липня 2021 року з лімітом не більше 100 га. Відтермінування запуску на ринок великих гравців було компромісним заходом, а вихід на нього іноземців можливий лише за результатами національного референдуму.

Як повідомлялося, представники монобільшості у Верховній Раді зареєстрували законопроєкти, які пропонують відкласти відкриття продажу землі для юридичних осіб на кілька років.

До слова, 1 липня 2022 року виповнився рік, як в Україні запрацював ринок землі. Міністр аграрної політики та продовольства України Микола Сольський заявив, що земельна реформа вивела з тіні максимально все, що можливо, сьогодні ринок землі працює прозоро і без корупції.

Читайте також: Торгують всі! Земельний ринок вступає у нову фазу

Теги: бізнес Мінагрополітики Микола Сольський ринок земля

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