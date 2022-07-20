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  4. Туреччина хоче відмовитись від долара у платежах з Росією – Bloomberg
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    Економіка

    Туреччина хоче відмовитись від долара у платежах з Росією – Bloomberg

    Росія залишається важливим джерелом постачання енергоресурсів для Туреччини - Туреччина хоче відмовитись від долара у платежах з Росією – Bloomberg
    Росія залишається важливим джерелом постачання енергоресурсів для Туреччини
    фото з відкритих джерел

    Аналізований механізм може дозволити Анкарі використовувати турецькі ліри для імпорту енергоносіїв

    Туреччина планує відмовитись від долара у платежах за російські енергоносії – за словами турецьких посадовців, країни розглядають можливість використання ліри. Про це пише Bloomberg.

    За словами турецьких посадовців, знайомих з цим питанням, президент Туреччини Ердоган під час зустрічі з президентом РФ Путіним у Тегерані обговорить оплату імпортованих російських енергоресурсів у валютах, відмінних від долара США.

    Один із чиновників уточнив, що аналізований механізм може дозволити Анкарі використовувати турецькі ліри для імпорту енергоносіїв, заощаджуючи свої валютні резерви.

    А платежі в турецькій валюті можуть бути використані Москвою для фінансування закупівель Росією товарів та послуг у турецьких постачальників.

    Так само рублі мають стати частиною будь-якої торгової угоди між двома країнами, каже співрозмовник агентства.

    «Росія залишається важливим джерелом постачання енергоресурсів для Туреччини. Вона забезпечила чверть імпорту сирої нафти в Туреччину та близько 45% закупівель природного газу в минулому році, що дало Москві величезне позитивне сальдо у двосторонній торгівлі.

    Минулого року експорт Туреччини до Росії склав 6,5 мільярда доларів, а імпорт із Росії – 29 мільярдів доларів. Також мільйони росіян відпочивають на середземноморському узбережжі Туреччини, витрачаючи на подорожі мільярди доларів», – пише Bloomberg.

    Нагадаємо, раніше президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган провів телефонну розмову з російським колегою Володимиром Путіним. І закликав його забезпечити «зерновий коридор» для вивезення українського зерна через Чорне море. Також переговори з турецьким президентом провів і глава Української держави Володимир Зеленський. В рамках телефонної розмови лідери двох країн обговорили питання відновлення експортних маршрутів через Чорне море.

    Як відомо, блокування окупантами українських портів та мінування суднохідних шляхів, загрожують продовольчій безпеці світу.

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    Теги: Туреччина Реджеп Таїп Ердоган нафта росія Чорне море війна імпорт зерно Україна #stoprussia
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    Туреччина хоче відмовитись від долара у платежах з Росією – Bloomberg