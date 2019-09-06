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    Економіка та фінанси

    У ці вихідні авіапростір ЄС буде рекордно перевантажений. Wizz Air заявила про можливі затримки рейсів

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    У ці вихідні авіапростір ЄС буде рекордно перевантажений. Wizz Air заявила про можливі затримки рейсів

    Пасажирів просять перевіряти розклади рейсів на сайтах аеропорту та прибувати до летовища завчасно

    Угорський лоукостер Wizz Air попередив своїх пасажирів про можливі затримки рейсів, пов'язані із завантаженістю авіапростору у ЄС.

    Про це 6 вересня повідомляється на сторінці авіакомпанії у Facebook.

    «Цими вихідними повітряний простір ЄС може бути найбільш перевантаженим - внаслідок суворих обмежень, усі авіарейси у Європі, у тому числі Wizz Air, можуть зазнати запізнень», - заявили у Wizz Air.

    Авіакомпанія просить пасажирів перевіряти розклади рейсів на сайтах аеропорту та прибувати до летовища завчасно.

    До слова, Міжнародний аеропорт «Київ» (Жуляни) до 12 вересня зачинений на ремонт. Всі авіакомпанії, які базувалися в аеропорту, перенесли відправлення і прийом рейсів в «Бориспіль».

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