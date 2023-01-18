У Держспецзв’язку повідомили, де найгірша ситуація зі зв’язком

Найбільші труднощі – на Запоріжжі, Донеччині та Луганщині

Найбільші труднощі з мобільним зв’язком внаслідок пошкоджень інфраструктури спостерігаються в Запорізькій, Донецькій та Луганській областях. Про це на пресбрифінгу повідомив голова Держспецзв’язку Юрій Щиголь.

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Так, у Донецькій області доступність зв’язку становить 39,3%, у Запорізькій – 47,6%. Також у зв'язку з відключеннями електроенергії значних труднощів із зв'язком зазнають Одеська (67,6%) та Черкаська області (68,4%) області.

На решті території країни доступність мобільного зв'язку становить не менше 70% від загальної кількості базових станцій.

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«Оператори (мобільного зв'язку) забезпечують резервним живленням не лише базові станції, а й усі підсистеми мережі – це десятки тисяч об'єктів. Зараз усі ключові елементи мереж операторів зарезервовані», – сказав Щиголь.

Голова Держспецзв’язку нагадав, що після перших масованих атак росіян на енергетичну інфраструктуру цей показник впав до 40%.

Нагадаємо, Україна пропонує створити «Кібер ООН» – глобальну організацію, яка допоможе обмінюватися інформацією про загрози і готуватися до майбутніх атак РФ. Про це в інтерв'ю Politico заявив глава Держспецзв'язку Юрій Щиголь. Він наголосив, що Росія поєднує кібератаки з ракетними ударами, щоб тероризувати українців цієї зими.