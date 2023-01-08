Спецслужби РФ вербували українських дітей в мобільній грі

Росіяни вербували дітей для збору даних через мобільну гру

Росія намагалася використати українських дітей, аби ті надавали інформацію про розташування стратегічно важливих об’єктів

Спецслужби Російської Федерації вербували дітей для збору даних про стратегічні об’єкти. Про це написав у Twitter міністр оборони України Олексій Резніков.

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Резніков розповів, що окупанти для вербування дітей використовували мобільну гру.

«Росія намагалася використати українських дітей, аби ті через мобільну гру несвідомо надавали інформацію про розташування стратегічно важливих об’єктів. Це не просто брудний трюк, це воєнний злочин», – написав міністр.

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2nd. Recruitment and use of children.

🇷🇺 tried to use 🇺🇦 children to unknowingly provide information about the location of strategically important objects through a mobile game.

This is not just a dirty trick, it’s a war crime.#tribunal4russia

3/7 https://t.co/5e6CWFCfVA — Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) January 8, 2023

Раніше повідомлялося, як російські спецслужби вербували українських школярів. Зокрема, три таких випадки правоохоронці зафіксували в Луцьку. Підлітки фотографували військові об'єкти, у їхніх телефонах знайшли й листування з невідомими, які цікавилися ситуацією у регіоні.

Нагадаємо, росіяни планують використати батьків дітей, яких депортували до Росії із Маріуполя для дезінформаційної атаки. Батьків змушують записувати відео, де вони будуть «свідчити», що їх з дітьми розлучили бійці «Азову» та «військові націоналісти».



