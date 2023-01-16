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Україна перетворила мобільні телефони росіян на потужну зброю – Business Insider

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Україна перетворила мобільні телефони росіян на потужну зброю – Business Insider
У тимчасово окупованій Макіївці в новорічну ніч потужна «бавовна» знищили сотні окупантів
Reuters

Мобільні телефони в зоні бойових дій можуть бути смертельно небезпечними

Точні та смертоносні удари Himars показують, наскільки віртуозно українські сили навчилися використовувати мобільний зв’язок супротивника на свою користь. Про це пише видання Business Insider.

Видання знову повернулося до удару артилерії Збройних сил України по Макіївці, внаслідок якого загинули десятки (а за версією України – сотні) російських мобілізованих. Але цього разу автори звертають увагу на аспект, який, на їхню думку, за всієї своєї важливості залишився в тіні.

Зазначається, що тільки-но російські військовослужбовці прибули на місце та включити мобільні телефони, як українська розвідка відразу підібрала сигнал та передала дані про локацію окупантів по всьому ланцюжку командування.

Видання наголошує, що мобільні телефони в зоні бойових дій можуть бути смертельно небезпечними. З їхніх сигналів вважатимуться практично будь-яку інформацію до позиції військ і пересування противника. А от ЗСУ повною мірою освоїли цю галузь ведення війни та в багато разів перевершують здібності російської армії, яка демонструє свій нікчемний кіберзахист.

«Київ ще на початку війни зрозумів, які переваги дають армії покращені мобільні технології, і з перших днів оновлює свої мобільні додатки та розширює можливості», – зазначив колишній виконавчий директор компанії Google Ерік Шмідт.

Нагадаємо, у тимчасово окупованій Макіївці в новорічну ніч потужна «бавовна» завітала в одне з училищ міста. Там перебували сотні окупантів. В основному там були мобілізовані росіяни, яких завезли туди нещодавно.

Місцеві мешканці, які живуть неподалік, бідкалися, що їм не відповідають їхні знайомі, які були там, а інші заявили, що звідти досі вивозили трупи і їх близько 500. Однак деякі місцеві пишуть, що ліквідованих окупантів близько 600.

У Росії визнали загибель лише 89 військовослужбовців. Проте один із загарбників у телефонній розмові, яку перехопила розвідка, повідомив про 610 ліквідованих. 12 «КамАЗів», каже, вивезли.

Військовий комісар Самарської області Олексій Вдовін заявив, що списки загиблих у Макіївці внаслідок удару Himars публікуватись не будуть. Комісар пояснив таке рішення тим, що переліком імен загиблих «можуть скористатися іноземні розвідки».

Читайте також: Удар по Макіївці: стало відомо, з якого регіону Росії були знищені окупанти
Теги: війна росія окупанти Україна телефон

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