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    Економіка та фінанси

    У Кабміні розповіли, як витратять фінансову допомогу США

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    Йдеться про 3 млрд доларів - У Кабміні розповіли, як витратять фінансову допомогу США

    Йдеться про 3 млрд доларів

    Фото з відкритих джерел

    Проєкти передбачатимуть локалізацію виробництва в Україні

    Усі спільні проєкти, які можуть бути реалізовані за кошти «Ексімбанку», передбачатимуть умову локалізації частини виробництва в Україні. Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, повідомляє «Укрінформ».

    Міністр нагадав, що Експортно-імпортний банк США відкрив лінію на 3 млрд доларів для фінансування українських проєктів.

    «Це конкретні гроші, які прийдуть сюди для розвитку української економіки. Всі обговорення спільних проєктів, які відбувалися в США, передбачали умову локалізації тієї чи іншої частини виробництва в Україні», – сказав Кулеба.

    Українська сторона постійно говорить з партнерами про локалізацію, запевнив міністр.

    Нагадаємо, мінекономіки України підписало з Експортно-імпортним банком США меморандум про взаєморозуміння, який передбачає виділення американським держбанком гарантій на $3 млрд на операції з експорту в Україну товарів і послуг.

    Також відомо, що «Укроборонпром» привезе із США контракти на $2,5 млрд.

    Напередодні Зеленський презентував у США план трансформації України за $277 млрд.

    Крім того, США виділять Україні $60 млн військової допомоги.

    Як відомо, наразі президент Зеленський перебуває з візитом у США. Ввечері 1 вересня запланована його перша зустріч з американським лідером Джозефом Байденом. Білий дім оприлюднив нові деталі зустрічі Зеленського та Байдена.

    Міністр енергетики України Герман Галущенко та міністерка енергетики США Дженніфер Ґренгольм підписали спільну заяву щодо посилення двосторонньої співпраці у сферах енергетики та клімату.

    Крім того, 31 серпня український державний «Енергоатом» підписав меморандум з американською енергетичною компанією Westinghouse Electric про спільне будівництво нового енергоблоку Хмельницької атомної електростанції. У планах – ще 4 таких, а вартість проєкту – до $30 млрд.

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    Теги: США банк гроші Мінекономіки фінансування Дмитро Кулеба
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    У Кабміні розповіли, як витратять фінансову допомогу США