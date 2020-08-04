У Мін'юсті анонсували великий розпродаж в'язниць



Розсилка ВІДПРАВИТИ

У Мін'юсті стверджують, що продаватимуть незадіяні в'язниці

Розпродаж розпочнеться з Ірпінського виправного центру

Міністр юстиції Денис Малюська в четвер, 6 серпня, відкриє початок великого розпродажу в'язниць. Відповідна інформація оприлюднена на сторінці Міністерства юстиції у Фейсбуці.

«Великий розпродаж в’язниць розпочинається! 06 серпня 2020 року об 11:00 відбудеться захід, присвячений початку цього процесу. Він проходитиме на території першого об’єкту, який буде виставлено на продаж - державної установи «Ірпінський виправний центр (№ 132)», - ідеться в повідомленні.

«Під час заходу міністр юстиції розповість про плани подальшого продажу й напрями використання отриманих від реалізації в'язниць коштів», - ідеться в повідомленні.

У Мін’юсті інформують, що відповідно до наказу Міністерства юстиції України від 13 червня 2019 № 1750/5 було ухвалено рішення про оптимізацію Державної установи «Ірпінський виправний центр (№ 132)», розташованого в центрі смт. Коцюбинське за 14 км від Києва, шляхом її консервації.

Останніх засуджених перевели до іншого виправного центру в серпні 2019 року.

Як повідомлялося на початку червня, Міністерство юстиції планує виставити на продаж тюрми, якими наразі не користуються.