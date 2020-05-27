Фінкомпанії будуть розкривати реальну ставку за дрібними кредитами - НБУ



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Оприлюднення реальних ставок за дрібними кредитами дозволить посилити захист прав клієнтів фінкомпаній, - НБУ

Законопроєкт, яким дія Закону «Про споживче кредитування» буде поширена на невеликі і короткі кредити, вже готується до другого читання

Перша заступниця голови Національного банку України Катерина Рожкова обіцяє, що фінансові компанії будуть розкривати реальну ставку за дрібними кредитами. Про це Рожкова розповіла в інтерв'ю FinClub.

«Вимоги мають бути єдиними для всіх. Сьогодні вимоги закону про споживче кредитування не поширюються на кредити сумою менше однієї мінімальної зарплати (зараз це 4723 грн. – ред.) і терміном менше місяця. Це вимоги до розкриття повної інформації про кредит, реальної річної процентної ставки, обмеження за штрафами тощо. Середня сума кредиту у «фінів» – 3711 грн, а термін – менше 30 днів. А значить, вимоги закону не покривають більшість цих кредитів», – розповіла перша заступниця голови НБУ Катерина Рожкова.

До відома, Закон «Про споживче кредитування» набув чинності 10 червня 2017 року. Він зобов'язав банки і небанківські фінансові установи видавати роздрібні кредити на термін понад місяць виключно за новими правилами: заборонено рекламувати кредити під 0%, кредитор буде отримувати від позичальника письмове підтвердження ознайомлення з умовами кредитування, а сам позичальник зможе розірвати кредитний договір в односторонньому порядку протягом двох тижнів.

Катерина Рожкова зазначила, що в профільному комітеті парламенту готується до другого читання законопроєкт, яким дія закону буде поширена на невеликі і короткі кредити.

«Національний банк підтримує такі зміни. Це дозволить посилити захист прав клієнтів фінкомпаній», – сказала перша заступниця голови НБУ.