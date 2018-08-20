  1. Головна
  2. Економіка
  3. Економіка та фінанси

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Економіка та фінанси

    У Нацбанку пояснили причини зміцнення гривні

    • Розсилка
    Національний банк України - У Нацбанку пояснили причини зміцнення гривні
    Національний банк України

    Надалі, заявив представник Нацбанку, гривні доведеться зазнати ще низки коливань вартості, як дешевшати, так і зміцнюючись

    Зміцнення гривні на валютному ринку пов'язане з перевагою пропозиції іноземної валюти.

    Про це заявив голова департаменту відкритих ринків НБУ Сергій Пономаренко в ефірі «112 Україна».

    «У нас на валютному ринку діє принцип плаваючого валютного курсу, тобто він не фіксований, він постійно змінюється під впливом попиту і пропозицій. Очевидно, що останніми днями (це зміцнення почалось у п’ятницю і тривало у понеділок) пропозиція іноземної валюти на ринку переважала. Думаю, це могло бути пов’язано певним чином з тим, що в п’ятницю був останній день за податковими платежами, і експортери, продавці валюти, щоб виконати свої зобов’язання перед бюджетом, продавали значні суми, і це не тільки вплинуло на пропозицію валюти на ринку, а й мало певний психологічний аспект», - пояснив він.

    Також Пономаренко зазначив, що 20 серпня НБУ був змушений взяти участь у торгах на міжбанківському валютному ринку для того, щоб стабілізувати ситуацію.

    «Ми сьогодні змушені були рятувати ринок, тому що було дуже багато охочих продати, і нам треба було виходити із купівлею валюти, щоб усі продавці змогли продати валюту. Ми сьогодні викупили 17 млн дол. із резервів, середній курс приблизно 27,65 грн, так і закрився міжбанківський ринок», - зазначив він.

    Надалі, підкреслив представник Нацбанку, гривні доведеться зазнати ще низки коливань вартості, як дешевшати, так і зміцнюючись. НБУ своєю чергою за необхідності буде брати участь у торгах.

    «Ми стежимо за ситуацією і намагаємося не допустити значних коливань», - зазначив Пономаренко.

    Зазначимо, що сьогодні міжбанк закрився доларом по 27,65-27,70 грн, євро - по 31,57-31,63 грн.

    Раніше в НБУ заявляли, що подорожчання іноземних валют, яке відбулося минулого тижня, пояснюється перевищенням попиту на неї над пропозицією через сезонні, ситуативні та психологічні чинники.

    Читайте також
    Національний банк курс валют гривня Україна
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ