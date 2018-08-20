У Нацбанку пояснили причини зміцнення гривні



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Національний банк України

Надалі, заявив представник Нацбанку, гривні доведеться зазнати ще низки коливань вартості, як дешевшати, так і зміцнюючись

Зміцнення гривні на валютному ринку пов'язане з перевагою пропозиції іноземної валюти.

Про це заявив голова департаменту відкритих ринків НБУ Сергій Пономаренко в ефірі «112 Україна».

«У нас на валютному ринку діє принцип плаваючого валютного курсу, тобто він не фіксований, він постійно змінюється під впливом попиту і пропозицій. Очевидно, що останніми днями (це зміцнення почалось у п’ятницю і тривало у понеділок) пропозиція іноземної валюти на ринку переважала. Думаю, це могло бути пов’язано певним чином з тим, що в п’ятницю був останній день за податковими платежами, і експортери, продавці валюти, щоб виконати свої зобов’язання перед бюджетом, продавали значні суми, і це не тільки вплинуло на пропозицію валюти на ринку, а й мало певний психологічний аспект», - пояснив він.

Також Пономаренко зазначив, що 20 серпня НБУ був змушений взяти участь у торгах на міжбанківському валютному ринку для того, щоб стабілізувати ситуацію.

«Ми сьогодні змушені були рятувати ринок, тому що було дуже багато охочих продати, і нам треба було виходити із купівлею валюти, щоб усі продавці змогли продати валюту. Ми сьогодні викупили 17 млн дол. із резервів, середній курс приблизно 27,65 грн, так і закрився міжбанківський ринок», - зазначив він.

Надалі, підкреслив представник Нацбанку, гривні доведеться зазнати ще низки коливань вартості, як дешевшати, так і зміцнюючись. НБУ своєю чергою за необхідності буде брати участь у торгах.

«Ми стежимо за ситуацією і намагаємося не допустити значних коливань», - зазначив Пономаренко.

Зазначимо, що сьогодні міжбанк закрився доларом по 27,65-27,70 грн, євро - по 31,57-31,63 грн.

Раніше в НБУ заявляли, що подорожчання іноземних валют, яке відбулося минулого тижня, пояснюється перевищенням попиту на неї над пропозицією через сезонні, ситуативні та психологічні чинники.