У Нацбанку запевняють, що факторів для погіршення ситуації на валютному ринку немає



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Статистика валютного ринку від початку року є «досить позитивною», зазначили в Нацбанку

Фундаментальних факторів для суттєвого погіршення ситуації на валютному ринку наразі немає, заявив Національний банк України.

«Україна продовжує нарощувати поставки товарів за кордон за основними статтями експорту, водночас ми не є експортерами нафти, тому зниження цін на цей товар дає радше більшу економію на імпорті енергоносіїв», – розповіли в НБУ.

Регулятор повідомив, що 10 березня попит на валютному ринку суттєво перевищив пропозицію.

«Така ситуація була зумовлена насамперед психологічними чинниками, адже настрої учасників фінансових ринків погіршилися через поширення світом коронавірусу та шокове падіння цін на нафту в останні дні. Для згладжування коливань Національний банк проводив інтервенції з продажу валюти. Сьогодні з цією метою було продано 270 мільйонів доларів», – заявили в НБУ.

Згідно з повідомленням, статистика валютного ринку від початку року є «досить позитивною».

«За цей період Національний банк купив валюти на 360 мільйонів доларів більше, ніж продав. На готівковому ринку пропозиція валюти також переважала попит – станом на початок тижня населення продало валюти майже на 500 мільйонів доларів більше, ніж купило», – інформує НБУ.