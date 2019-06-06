У «Нафтогазі» б’ють на сполох: Гройсману підсунули постанову, про яку тільки й мріяли у «Газпромі»



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«Нині ми спостерігаємо «розвідку боєм» в нашій гібридній газовій війні», - каже Юрій Вітренко

Виконавчий директор НАК «Нафтогаз України» Юрій Вітренко заявляє, що прем’єр-міністру Володимиру Гройсману підсунули постанову, про яку тільки й мріяли у «Газпромі». Про це він розповів в ексклюзивному інтерв’ю «Главкому».

За словами Вітренка, нині ми спостерігаємо «розвідку боєм» в нашій гібридній газовій війні.

«Заступник міністра енергетики РФ Анатолій Яновський сказав: нам пропонують укласти якийсь довгостроковий контракт, а за європейськими правилами, мають діяти аукціони, на яких пропонуватимуться потужності – як короткострокові, так і довгострокові (для транзиту газу – «Главком»). Потім ми це побачили у проекті постанови Кабінету міністрів, але ми не знаємо, чи ухвалив його уряд, чи ні», - говорить виконавчий директор НАК «Нафтогаз».

Вітренко стверджує, що в проєкті написано, що новостворена урядом структура «Магістральні газопроводи України» (МГУ) зобов’язана проводити такі аукціони, хоча МГУ навіть не є оператором, а тому за законом не може цього робити. «Це означає: якщо такий аукціон буде проведено, і навіть якщо не «Газпром», а якась російська фірма «Рога і копита» забронює (за якимось там ще низьким тарифом) потужності української ГТС на 5-10 млрд кубів, наприклад, на півроку, потім отримає від «Газпрому» через Україну газ і віддасть його цьому ж таки «Газпрому» в Європі. А за цей час вони добудують газопровід «Північний потік-2» і скажуть «дякуємо і до побачення!», - пояснив Вітренко загрозу. Він також додав, що отримані гроші за таку оборудку навіть не покриють операційні витрати «Укртрансгазу», не кажучи вже про повні витрати.

На думку виконавчого директора «Нафтогазу», затримка з «Північним потоком-2» може буде десь на півроку – його закінчать у другому півріччі 2020 року. «Ми бачимо фактично скоординовану дію між Росією, Яновським і людьми, які запропонували Кабміну ухвалити цей проєкт постанови. Ми розуміємо, що прем’єр Гройсман, скоріш за все, не є експертом щодо аукціонів з продажу потужності з транспортування газу. Думаю, віце-прем’єр Кістіон також не є експертом з цього питання. Тобто хтось це їм написав – можливо, хтось з боку того ж МГУ», - каже Вітренко. Він вважає, це - розвідка боєм.

«Ми протестували проти цього проєкту. Якщо постанова буде опублікована у такому вигляді, ми будемо піднімати питання на іншому рівні. Це навряд чи випадковий збіг: ці дії збігаються з позицією Яновського», - говорить Вітренко. Він впевнений, що це вже питання компетентних органів.

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