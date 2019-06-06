Вітренко: Міжнародний аудит підтвердив конфлікт інтересів у Фаворова



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Аудитори встановили, що у Фаворова був конфлікт інтересів у листопаді-грудні 2018 року

Виконавчий директор НАК «Нафтогаз України» прокоментував зміст повної версії аудиту KPMG

Виконавчий директор НАК «Нафтогаз України» Юрій Вітренко заявив, що міжнародний аудит KPMG підтвердив конфлікт інтересів у директора інтегрованого газового бізнесу ПАТ «НАК «Нафтогаз України» Андрія Фаворова. Про це топ-менеджер розповів в ексклюзивному інтерв’ю «Главкому».

За словами Вітренка, аудитори встановили, що у Фаворова був конфлікт інтересів у період, який перевірявся (листопад-грудень 2018 року).

Нагадаємо, після призначення Фаворова у «Нафтогаз» підконтрольна йому приватна компанія ТОВ «ЕРУ-Трейдинг» почала заробляти на посередництві між НАКом і його дочірньою компанією «Укртрансгаз». Хоча раніше посередників для таких угод не було потрібно. З огляду на резонанс скандалу «Нафтогаз» був вимушений залучити зовнішніх аудиторів для перевірки Фаворова, але про результати їхньої роботи компанія прозвітувала коротким повідомленням, повну версію звіту публікувати не стали.

«ТОВ «ЕРУ-Трейдинг» було пов’язано з паном Фаворовим у цей час, і про це сказано в листі аудиторів», - зазначив виконавчий директор НАК «Нафтогаз».

Вітренко стверджує, що аудитори також встановили, що «Нафтогаз» продавав газ за ціною, нижчою за ринкову на той час.

«Основним покупцем газу була компанія «ЕРУ-Трейдинг». Це був газ з підземних сховищ, який продавався в листопаді-грудні 2018 року», - наголосив Вітренко.

«Аудиторською компанією було встановлено, що після зміни порядку реалізації газу, коли почали продавати з «підземки» за ціною, нижчою, ніж ринкова, на той час, то система контролю не відповідала ринковій практиці і міжнародним стандартам», - додав виконавчий директор НАК «Нафтогаз України».

Як відомо, розслідування щодо конфлікту інтересів Фаворова було ініційовано керівництвом «Нафтогазу» і підтримано наглядовою радою в лютому 2019 року після звернення виконавчого директора НАК Юрія Вітренка в службу комплаенса.

Як повідомлялося, фірма Фаворова постачатиме «Укртрансгазу» найдорожчий газ. У попередні роки найбільші підряди на постачання технологічного палива «Укртрансгазу» отримував «Нафтогаз України». Цього разу держкомпанія з невідомих причин взагалі не подавала заявок на участь у торгах.

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