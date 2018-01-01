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    Економіка та фінанси

    У «Нафтогазі» заспокоїли: попри морози газу в сховищах вистачить

    Станом на 26 лютого в українських підземних сховищах залишається 10,4 млрд кубометрів газу
    Попри погіршення погодних умов в Україні запасів блакитного палива в підземних сховищах  вистачить до кінця опалювального періоду. [READ_MORE] Про це йдеться у повідомленні НАК «Нафтогаз України» на сторінці в Facebook. Згідно з повідомленням, станом на 26 лютого в українських підземних сховищах залишається 10,4 млрд
    • Сьогодні, 09:20
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    Станом на 26 лютого в українських підземних сховищах залишається 10,4 млрд кубометрів газу

    Попри погіршення погодних умов в Україні запасів блакитного палива в підземних сховищах  вистачить до кінця опалювального періоду.

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    Про це йдеться у повідомленні НАК «Нафтогаз України» на сторінці в Facebook.

    Згідно з повідомленням, станом на 26 лютого в українських підземних сховищах залишається 10,4 млрд кубометрів газу. Це на 2 млрд кубів більше, ніж на цю дату минулого року.

    «Синоптики прогнозують ще мороз, але до календарної весни залишилось усього 3 дні. Сподіваємось, березень буде значно теплішим. У будь-якому разі, запасів газу вистачить до кінця опалювального періоду», - йдеться у повідомленні.

     

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