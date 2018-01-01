У «Нафтогазі» заспокоїли: попри морози газу в сховищах вистачить
- Сьогодні, 09:20
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Станом на 26 лютого в українських підземних сховищах залишається 10,4 млрд кубометрів газу
Попри погіршення погодних умов в Україні запасів блакитного палива в підземних сховищах вистачить до кінця опалювального періоду.
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Про це йдеться у повідомленні НАК «Нафтогаз України» на сторінці в Facebook.
Згідно з повідомленням, станом на 26 лютого в українських підземних сховищах залишається 10,4 млрд кубометрів газу. Це на 2 млрд кубів більше, ніж на цю дату минулого року.
«Синоптики прогнозують ще мороз, але до календарної весни залишилось усього 3 дні. Сподіваємось, березень буде значно теплішим. У будь-якому разі, запасів газу вистачить до кінця опалювального періоду», - йдеться у повідомленні.