У «Нафтогазі» заспокоїли: попри морози газу в сховищах вистачить

Станом на 26 лютого в українських підземних сховищах залишається 10,4 млрд кубометрів газу

Попри погіршення погодних умов в Україні запасів блакитного палива в підземних сховищах вистачить до кінця опалювального періоду. [READ_MORE] Про це йдеться у повідомленні НАК «Нафтогаз України» на сторінці в Facebook. Згідно з повідомленням, станом на 26 лютого в українських підземних сховищах залишається 10,4 млрд



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Станом на 26 лютого в українських підземних сховищах залишається 10,4 млрд кубометрів газу

Попри погіршення погодних умов в Україні запасів блакитного палива в підземних сховищах вистачить до кінця опалювального періоду.

Про це йдеться у повідомленні НАК «Нафтогаз України» на сторінці в Facebook.

Згідно з повідомленням, станом на 26 лютого в українських підземних сховищах залишається 10,4 млрд кубометрів газу. Це на 2 млрд кубів більше, ніж на цю дату минулого року.

«Синоптики прогнозують ще мороз, але до календарної весни залишилось усього 3 дні. Сподіваємось, березень буде значно теплішим. У будь-якому разі, запасів газу вистачить до кінця опалювального періоду», - йдеться у повідомленні.