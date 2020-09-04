Сліди «Новачка» знайшли на шкірі, одязі, та у організмі Навального



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Також речовину знайшли і в сечі Навального

Немає підтверджень тому, що отрута потрапила до організму Навального саме з цією водою

Сліди бойової речовини «Новічок» знайшли не тільки в організмі отруєного Олексія Навального, але й на його речах, зокрема, у пляшці з водою. Про це пише німецьке видання Spiegel з посиланням на джерела.

Видання пише, що канцлер Німеччини Ангела Меркель після того, як підтвердилося отруєння Навального, зібрала лише шість міністрів, щоб не притягувати велику увагу скликанням повного кабінету безпеки. На зустрічі представник Мюнхенського інституту фармакології та токсикології Бундесверу заявив, що знайдена отрута відноситься до групи нервово-паралітичних агентів «Новічок».

«Сліди були виявлені не тільки в зразках крові, сечі і шкіри Навального, але і на пляшці, яку він брав з собою в поїздку... Імовірно, Навальний випив із пляшки, коли вже був отруєний, і залишив на ній сліди отрути», – пише Spiegel.

Нагадаємо, що НАТО вимагає від Росії розкрити програму «Новічок», якою отруїли Навального.

Європейський союз закликав міжнародне співтовариство спільно відреагувати на отруєння Навального. Крім того, Брюссель заявив, що залишає за собою право на введення санкцій проти Росії.

Нещодавно, канцлер Німеччини Ангела Меркель заявила під час виступу перед урядом ФРН, що вона не сумнівається в діагнозі про отруєння Навального «Новачком».

До слова, Сполучені Штати оголосили, що ініціюють нові санкці проти Росії у зв’язку з отруєнням російського опозиціонера Олексія Навального.

Міністерство закордонних справ України відреагувало на заяву уряду Німеччини про «безсумнівні докази» отруєння російського опозиціонера Олексія Навального.

Також у Канаді заявили, що організаторів отруєння Навального мають притягнути до відповідальності.

Як відомо, у Росії вважають, що заява німецького уряду про отруєння опозиціонера Олексія Навального не підкріплені фактами. Також у РФ пообіцяли розглядати заяви про отруєння Навального як втручання в справи країни.

До слова, МЗС Литви звинуватило російську владу в отруєнні Навального.

Нагадаємо, уряд Німеччини 2 вересня заявив, що фахівці Бундесверу знайшли сліди отруєння бойовою речовиною з групи «Новачок» в аналізах російського опозиціонера Олексія Навального.

Як повідомлялося 1 вересня, генпрокуратура РФ попросила Німеччину надати результати аналізів Навального.

До слова, за інформацією ЗМІ, російські силовики стежили за Навальним перед його ймовірним отруєнням.

Зазначимо, вранці 22 серпня літак із російським опозиціонером Навальним приземлився у Берліні. Навальний знаходиться в комі і підключений до апарату ШВЛ.

Російські лікарі назвали основний робочий діагноз Навального – порушення обміну речовин. Соратники політика підозрюють, що його отруїли, підсипавши отруту в чай.

Раніше повідомлялося, що російському опозиціонеру Олексію Навальному стало зле під час перельоту з Томська в Москву.