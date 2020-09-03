«Нелюдська розправа Кремля»: Україна відреагувала на отруєння Навального



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МЗС України закликало до санкцій проти Росії через отруєння Олексія Навального

Українські дипломати закликали міжнародне співтовариство належним чином відреагувати на «нелюдську розправу Кремля над опозиційним політиком»

Міністерство закордонних справ України відреагувало на заяву уряду Німеччини про «безсумнівні докази» отруєння російського опозиціонера Олексія Навального.

У пресслужбі МЗС України наголосили , що «гостро засуджують черговий злочин російської влади, яка продовжує наступ на демократію і права людини в РФ і за кордоном».

Українські дипломати закликали міжнародне співтовариство належним чином відреагувати на «нелюдську розправу Кремля над опозиційним політиком».

«Лише одностайна рішуча позиція і тверде засудження цивілізованого світу, включаючи санкції, можуть змусити владу Росії припинити скоювати злочини, грубо порушуючи права людини і руйнуючи правові основи світоустрою», – додали в МЗС.

Нагадаємо, канцлер Німеччини Ангела Меркель заявила, що Олексія Навального «хотіли змусити мовчати».

Також у Канаді заявили, що організаторів отруєння Навального мають притягнути до відповідальності.

Як відомо, у Росії вважають, що заява німецького уряду про отруєння опозиціонера Олексія Навального не підкріплені фактами. Також у РФ пообіцяли розглядати заяви про отруєння Навального як втручання в справи країни.

До слова, МЗС Литви звинуватило російську владу в отруєнні Навального.

Нагадаємо, уряд Німеччини 2 вересня заявив, що фахівці Бундесверу знайшли сліди отруєння бойовою речовиною з групи «Новачок» в аналізах російського опозиціонера Олексія Навального.

Як повідомлялося 1 вересня, генпрокуратура РФ попросила Німеччину надати результати аналізів Навального.

До слова, за інформацією ЗМІ, російські силовики стежили за Навальним перед його ймовірним отруєнням.

Зазначимо, вранці 22 серпня літак із російським опозиціонером Навальним приземлився у Берліні. Навальний знаходиться в комі і підключений до апарату ШВЛ.

Російські лікарі назвали основний робочий діагноз Навального – порушення обміну речовин. Соратники політика підозрюють, що його отруїли, підсипавши отруту в чай.

Раніше повідомлялося, що російському опозиціонеру Олексію Навальному стало зле під час перельоту з Томська в Москву.