Отруєння Навального: у США обіцяють Росії нові проблеми

Йдеться про запровадження нових санкцій щодо РФ

Сполучені Штати оголосили, що ініціюють нові санкці проти Росії у зв’язку з отруєнням російського опозиціонера Олексія Навального.

Про це заявив речник Ради національної безпеки США Джон Еліот після того, як у Німеччині заявили, що Навального отруїли «Новачком».

«США глибоко стурбовані результатами (дослідження речовини, якою отруїли Навального – ред.), оприлюдненими сьогодні. Отруєння Алєксєя Навального абсолютно неприйнятне», - наголосив він.

Джон Еліот зауважив, що Росія вже не вперше застосовує нервово-паралітичні речовини з групи «Новачок»

«Ми будемо співпраціювати з союзниками та міжнародною спільнотою, щоб винуватці у Росії були притягнені до відповідальності, на кого б не вказали докази, та обмежити доступність коштів для їхньої подальшої зловмисної діяльності», - заявив Джон Еліот.

(3 of 3) “The Russian people have a right to express their views peacefully without fear of retribution of any kind, and certainly not with chemical agents.” – NSC Spokesman John Ullyot