Отруєння Навального: у США обіцяють Росії нові проблеми



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У Німеччині заявили, що Олексія Навального отруїли «Новачком»

Йдеться про запровадження нових санкцій щодо РФ

Сполучені Штати оголосили, що ініціюють нові санкці проти Росії у зв’язку з отруєнням російського опозиціонера Олексія Навального.

Про це заявив речник Ради національної безпеки США Джон Еліот після того, як у Німеччині заявили, що Навального отруїли «Новачком».

«США глибоко стурбовані результатами (дослідження речовини, якою отруїли Навального – ред.), оприлюдненими сьогодні. Отруєння Алєксєя Навального абсолютно неприйнятне», - наголосив він.

Джон Еліот зауважив, що Росія вже не вперше застосовує нервово-паралітичні речовини з групи «Новачок»

«Ми будемо співпраціювати з союзниками та міжнародною спільнотою, щоб винуватці у Росії були притягнені до відповідальності, на кого б не вказали докази, та обмежити доступність коштів для їхньої подальшої зловмисної діяльності», - заявив Джон Еліот.

(3 of 3) “The Russian people have a right to express their views peacefully without fear of retribution of any kind, and certainly not with chemical agents.” – NSC Spokesman John Ullyot — NSC (@WHNSC) September 2, 2020

(1 of 3) “The United States is deeply troubled by the results released today. Alexei Navalny’s poisoning is completely reprehensible. Russia has used the chemical nerve agent Novichok in the past. — NSC (@WHNSC) September 2, 2020

Нагадаємо, канцлер Німеччини Ангела Меркель заявила, що Олексія Навального «хотіли змусити мовчати».

Міністерство закордонних справ України відреагувало на заяву уряду Німеччини про «безсумнівні докази» отруєння російського опозиціонера Олексія Навального. У пресслужбі МЗС України наголосили , що «гостро засуджують черговий злочин російської влади, яка продовжує наступ на демократію і права людини в РФ і за кордоном».

Також у Канаді заявили, що організаторів отруєння Навального мають притягнути до відповідальності.

Як відомо, у Росії вважають, що заява німецького уряду про отруєння опозиціонера Олексія Навального не підкріплені фактами. Також у РФ пообіцяли розглядати заяви про отруєння Навального як втручання в справи країни.

До слова, МЗС Литви звинуватило російську владу в отруєнні Навального.

Нагадаємо, уряд Німеччини 2 вересня заявив, що фахівці Бундесверу знайшли сліди отруєння бойовою речовиною з групи «Новачок» в аналізах російського опозиціонера Олексія Навального.

Як повідомлялося 1 вересня, генпрокуратура РФ попросила Німеччину надати результати аналізів Навального.

До слова, за інформацією ЗМІ, російські силовики стежили за Навальним перед його ймовірним отруєнням.

Зазначимо, вранці 22 серпня літак із російським опозиціонером Навальним приземлився у Берліні. Навальний знаходиться в комі і підключений до апарату ШВЛ.

Російські лікарі назвали основний робочий діагноз Навального – порушення обміну речовин. Соратники політика підозрюють, що його отруїли, підсипавши отруту в чай.

Раніше повідомлялося, що російському опозиціонеру Олексію Навальному стало зле під час перельоту з Томська в Москву.