Вибори у Німеччині: соціал-демократи обійшли «Зелених»

Парламентські вибори в Німеччині відбудуться 26 вересня

Соціал-демократична партія Німеччини (СДПН) за шість тижнів до виборів до Бундестагу випереджає партію «Зелених» і посідає на друге місце.

Про це свідчать результати опитування, – повідомляє BILD.

За результатами опитування, соціал-демократів підтримують 20% виборців (+2 відсоткових пункти в порівнянні з минулим тижнем) і це їх кращий результат з грудня 2017 року.

Лідирує в опитуванні консервативний блок Ангели Меркель ХДС/ХСС, який підтримують 25% респондентів (-1 пункт).

Рейтинг «зелених» після липневого зниження не змінюється і зараз складає 18%.

Шанси потрапити в Бундестаг також мають «Вільні демократи» – 12%, права «Альтернатива для Німеччини» – 11% і «Ліва партія» – 7%.

Парламентські вибори в Німеччині пройдуть 26 вересня.

Нагадаємо, наступник Ангели Меркель Армін Лашет, а також кандидат у канцлери ФРН від Соціал-демократичної партії Олаф Шольц не бачать зараз Україну в ЄС і НАТО.