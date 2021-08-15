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    Вибори у Німеччині: соціал-демократи обійшли «Зелених»

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    За результатами опитування, соціал-демократів підтримують 20% виборців - Вибори у Німеччині: соціал-демократи обійшли «Зелених»

    За результатами опитування, соціал-демократів підтримують 20% виборців

    Фото з відкритих джерел

    Парламентські вибори в Німеччині відбудуться 26 вересня

    Соціал-демократична партія Німеччини (СДПН) за шість тижнів до виборів до Бундестагу випереджає партію «Зелених» і посідає на друге місце.

    Про це свідчать результати опитування, – повідомляє BILD.

    За результатами опитування, соціал-демократів підтримують 20% виборців (+2 відсоткових пункти в порівнянні з минулим тижнем) і це їх кращий результат з грудня 2017 року.

    Лідирує в опитуванні консервативний блок Ангели Меркель ХДС/ХСС, який підтримують 25% респондентів (-1 пункт).

    Рейтинг «зелених» після липневого зниження не змінюється і зараз складає 18%.

    Шанси потрапити в Бундестаг також мають «Вільні демократи» – 12%, права «Альтернатива для Німеччини» – 11% і «Ліва партія» – 7%.

    Парламентські вибори в Німеччині пройдуть 26 вересня.

    Нагадаємо, наступник Ангели Меркель Армін Лашет, а також кандидат у канцлери ФРН від Соціал-демократичної партії Олаф Шольц не бачать зараз Україну в ЄС і НАТО.

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    Теги: Німеччина вибори Бундестаг рейтинг партії
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    Вибори у Німеччині: соціал-демократи обійшли «Зелених»