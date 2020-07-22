У першому півріччі 2020-го оператори ГРМ зменшили збиток у понад шість разів



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Поточний рівень заборгованості споживачів за послуги розподілу природного газу становить 1,2 млрд. грн

За 6 місяців поточного року Оператори ГРМ, що працюють під брендом Регіональної газової компанії, скоротили збиток з 3,95 млрд. до 613 млн. грн. Це сталося після перегляду НКРЕКП тарифів на розподіл природного газу з 1 січня 2020 року.

За підсумками першого півріччя 2020 року Оператори ГРМ зафіксували фінансові збитки в розмірі 613 млн. грн. За аналогічний період 2019 року збитки склали 3,95 млрд. грн.

Скорочення фінансових збитків на 3,35 млрд. грн. відбулося після перегляду тарифів на розподіл природного газу Національною комісією з регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП).

Поточний рівень заборгованості споживачів за послуги розподілу природного газу становить 1,2 млрд. грн. Найбільшими боржниками залишаються виробники тепла для потреб населення 616 млн. грн. і побутові споживачі - понад 441 млн. грн.

Заборгованість побутових споживачів обумовлена мораторієм на відключення неплатників, введеним в березні цього року у зв'язку з поширенням коронавірусної інфекції.

Заборгованість Операторів ГРМ перед Оператором ГТС за послуги балансування, надані в першій половині січня 2020 року, становить 352 млн. Грн. У першому півріччі поточного року заборгованість була скорочена на 53 млн. грн.

Регіональна Газова Компанія – сервісна компанія, яка розробляє інноваційні та комплексні рішення для енергетичного сектору, спрямовані на підвищення якості клієнтського обслуговування, модернізацію галузі та впровадження європейських стандартів роботи операторів ГРМ. Під брендом РГК працює 20 газорозподільних компаній, в яких зайняті 38 тисяч фахівців. Вони обслуговують 250 тис. км газопроводів та понад 8 млн. споживачів газу.