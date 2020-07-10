Бізнесмен запропонував Зеленському обкладати податком тих, хто їхатиме за кордон (відео)



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Чернівецький бізнесмен Ігор Мисевич пропонує повернутися в радянські часи Фото: скріншот відео

Чернівецький бізнесмен закликав центральну владу переглянути політику виїзду громадян за кордон

Бізнесмен Ігор Мисевич у Чернівцях під час зустрічі місцевого бізнесу з президентом Володимиром Зеленським підняв питання відтоку кадрів із України.

Він запропонував обкладати податком тих, хто хоче виїхати за кордон. Відео з його виступом зявилося у соцмережі.

«Я згадав соціалістичні часи, коли, бажаючи виїхати за кордон, поміняти громадянство, так прошу виїжджай. Тобі держава: де ти народився? В пологовому будинку. Вартість така-то, наприклад, 5 тисяч доларів. Ти ходив по цих дорогах, вартість, наприклад, 100 тисяч доларів. Дальше, наприклад, ти вчився в школі, в технікумі, ходив у дитячий садочок – будь ласка, що залишилися тут… Давайте будемо складати такий кошторис, калькуляцію на кожного члена сім’ї. Хочеш виїхати? Виїжджай…», - сказав бізнесмен.

Він закликав центральну владу переглянути політику виїзду громадян за кордон, зміни їхнього громадянства. «Нехай заплатять», - каже Мисевич.

Такі пропозиції викликали невдоволення у користувачів соцмережі.