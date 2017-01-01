У проект держбюджету-2018 для армії закладено на чверть більше грошей, ніж цього року

П’ята частина виділених коштів піде на озброєння та військову техніку

Проект державного бюджету на наступний рік передбачає на чверть більше фінансування армії, ніж цього року. Про це поінформував Президент Петро Порошенко, виступаючи у Міжнародному центрі миротворчості та безпеки Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного під час робочої поїздки до Львівської області,



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П’ята частина виділених коштів піде на озброєння та військову техніку

Проект державного бюджету на наступний рік передбачає на чверть більше фінансування армії, ніж цього року. Про це поінформував Президент Петро Порошенко, виступаючи у Міжнародному центрі миротворчості та безпеки Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного під час робочої поїздки до Львівської області, повідомляє Укрінформ.

«Завтра, я сподіваюся, Верховна Рада голосуватиме бюджет на 2018 рік, і на армію в бюджеті передбачено 86 мільярдів гривень — це на 25% більше, ніж поточного, 2017 року», — сказав Порошенко.

Він додав, що п’ята частина цих коштів буде використана на озброєння та військову техніку, що, за його словами, на 34% більше, ніж цьогоріч.