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У разі війни з Китаєм у США снаряди закінчаться за тиждень – WSJ

Людмила Яцюк
glavcom.ua
У разі війни з Китаєм у США снаряди закінчаться за тиждень – WSJ
Високоточний американський снаряд М982 Excalibur
фото mezha.media

Поставки зброї в Україну, вважає видання, вже значно спустошили військові арсенали США

Військова промисловість США не готова до тривалої повномасштабної війни проти Китаю. На це вказує досвід російського вторгнення в Україну, пише The Wall Street Journal.

Видання зазначає, що Америка надала Україні вагому допомогу у найбільшій європейській війні з часів Другої світової. Однак тривалий конфлікт показав, що існує «стратегічна небезпека» критичного скорочення наявних запасів зброї в США через неготовність оборонних компаній швидко поповнювати арсенали.

Газета посилається на дослідження, опубліковане Сетом Джонсом – старшим віце-президентом Центру стратегічних та міжнародних досліджень, розташованого у Вашингтоні. 

В інтерв'ю виданню аналітик зазначив, що зараз американська військова промисловість працює в режимі мирного часу. За оцінками високопоставлених американських військових і чиновників, на думку яких посилається Джонс, у разі потенційного конфлікту з Китаєм у армії США швидко закінчаться боєприпаси.

«Потенційний конфлікт з Китаєм в Індо-Тихоокеанському регіоні буде відрізнятися від в основному сухопутної війни, що відбувається в Україні, але, тим не менш, США буде потрібно використовувати великі обсяги зброї», – пише видання.

Через проблеми з промисловою базою, спричинені застарілими процедурами укладення військових контрактів і «млявою бюрократією», США буде «надзвичайно важко підтримувати затяжний конфлікт», вважає аналітик.

Як наочний показник цієї проблеми Джонс наводить поставки в Україну ручних протитанкових комплексів Javelin. За його даними, з серпня минулого року ЗСУ отримали таку кількість цих ПТРК, яку американська промисловість виробляє за 7 років.

Переносні зенітно-ракетні комплекси Stinger були поставлені Україні в тих обсягах, які дорівнюють їх експортним поставкам в інші країни за останні 20 років. Передавши Україні понад мільйон снарядів калібру 155 мм, США скоротили до «низького» рівня власні запаси цих боєприпасів.

Ситуація з гаубицями та протиартилерійськими радарами аналогічна, стверджує аналітик.

Джонс припустив, що Америці буде потрібно до двох років, щоб розгорнути масштабне виробництво зброї, якщо виникне така необхідність. Тим часом розрахунки показують, що в разі війни з Китаєм далекобійні високоточні боєприпаси у США закінчаться менш ніж за тиждень.

Джонс рекомендує уряду США переглянути свої загальні потреби у боєприпасах і створити їх стратегічний запас.

Нагадаємо, раніше стурбованість щодо того, що у США та Європи закінчується зброя для відправки в Україну, заявив доцент і старший військовий науковий співробітник Університету національної оборони США Дейв Де Рош.

Про зменшення запасів зброї початку вересня говорив і представник ЄС з питань закордонних справ та політики безпеки Жозеп Боррель.

Тим часом міністр оборони США Ллойд Остін виступаючи на засіданні «Рамштайн» закликав іноземних колег бути рішучішими у допомозі України. Остін заявив, що настав час «копати глибше».

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Теги: війна росія тероризм США допомога ЗСУ Китай

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