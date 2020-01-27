У січні-березні власники автономного опалення сплатять за доставку газу на третину менше



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Зниження цін стало можливим завдяки впровадженню НКРЕКП нової системи оплати послуг доставки газу

Впродовж перших трьох місяців поточного року домогосподарства, що використовують газ для опалення будинків, платитимуть на 30 - 35% менше, ніж в першому кварталі 2019 року. Про це свідчать розрахунки Асоціації газового ринку України. Це стало можливим завдяки впровадженню НКРЕКП нової системи оплати послуг доставки газу.

Згідно з розрахунками Асоціації, найбільш вигідною нова система буде для домогосподарств, які використовують газ для опалення будинків. Їх платежі за доставку газу зменшаться в середньому на третину. Наприклад, домогосподарство в Полтавській області, яке споживає 1600 куб. м газу на рік, за три місяці сплатить 460 гривень замість 720 гривень.

Так само зменшаться платежі домогосподарств в інших областях, зокрема, в Чернігівській та Хмельницькій. До прикладу, сім’я в Чернігівській області, що споживає 2 223 куб м газу в рік, сплатить в першому кварталі 583 грн замість 935, а сім’я подолян - 358 грн замість 551.

24 грудня 2019 року Регулятор затвердив нові тарифи для Оператора ГТС та операторів ГРМ. Таким чином було завершено анбандлінг, який тривав в Україні впродовж останніх п’яти років. Здійснено остаточне відділення продажу газу від його транспортування. Тепер споживач не прив’язаний до жодного постачальника і має можливість вибору. В січні 2020 року споживачі газу отримали квитанції на оплату доставки газу.

Раніше повідомлялося, що міністр енергетики анонсував зниження ціни на газ.