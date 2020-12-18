  1. Головна
  2. Економіка
  3. Економіка та фінанси
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Економіка та фінанси

    У Тисмениці відкрили новий центр обслуговування споживачів газу – «104.ua Клієнтський простір»

    • Розсилка
    У Тисмениці відкрили новий центр обслуговування споживачів газу – «104.ua Клієнтський простір»

    На час карантину, газові питання, які можна вирішити онлайн, працівники «Клієнтського простору» просять вирішувати дистанційно

    У місті Тисмениця  для споживачів природного газу відкрив свої двері перший сучасний центр обслуговування «104.ua Клієнтський простір». Заклад розташувався по вул. Вісконта, 3

     Увесь спектр послуг з розподілу газу та його постачання зможуть отримати майже 20 тис. тисменичан.  Відвідувачів обслуговують троє фахівців. Першим споживача зустрічає менеджер центру на рецепції.

     «104.ua Клієнтський простір» облаштований у форматі відкритого простору – «Оpen space». Має зручне зонування, обладнаний сучасною комп’ютерною та побутовою технікою, меблями. Забезпечений необхідною інформаційно-довідковою продукцією. Є достатня кількість місць для очікування, кулер з водою, вбиральня. 

    «Споживачі газу можуть тут отримати необхідні довідки, проектну документацію, замовити та отримати технічні умови на приєднання до мереж, тощо. Є можливість розрахуватися на місці за розподіл газу чи сам газ через платіжний термінал або онлайн», – говорить начальник Івано-Франківського управління клієнтського сервісу Юрій Колодій.

    На Прикарпатті загалом працює дев’ять таких центрів: в Івано-Франківську, Коломиї, Калуші, Надвірній, Долині, Косові, Снятин, Рожнятові тепер і Тисмениці.

    Сучасна альтернатива центрам – онлайн сервіси «104.ua». З їх допомогою споживачі газу можуть вирішувати багато питань з постачання та доставки газу дистанційно, прямо з дому або офісу. Тому на час карантину, газові питання, які можна вирішити онлайн, працівники «Клієнтського простору» просять вирішувати дистанційно.

    Теги: газ
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies