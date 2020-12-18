У Тисмениці відкрили новий центр обслуговування споживачів газу – «104.ua Клієнтський простір»

На час карантину, газові питання, які можна вирішити онлайн, працівники «Клієнтського простору» просять вирішувати дистанційно

У місті Тисмениця для споживачів природного газу відкрив свої двері перший сучасний центр обслуговування «104.ua Клієнтський простір». Заклад розташувався по вул. Вісконта, 3

Увесь спектр послуг з розподілу газу та його постачання зможуть отримати майже 20 тис. тисменичан. Відвідувачів обслуговують троє фахівців. Першим споживача зустрічає менеджер центру на рецепції.

«104.ua Клієнтський простір» облаштований у форматі відкритого простору – «Оpen space». Має зручне зонування, обладнаний сучасною комп’ютерною та побутовою технікою, меблями. Забезпечений необхідною інформаційно-довідковою продукцією. Є достатня кількість місць для очікування, кулер з водою, вбиральня.

«Споживачі газу можуть тут отримати необхідні довідки, проектну документацію, замовити та отримати технічні умови на приєднання до мереж, тощо. Є можливість розрахуватися на місці за розподіл газу чи сам газ через платіжний термінал або онлайн», – говорить начальник Івано-Франківського управління клієнтського сервісу Юрій Колодій.

На Прикарпатті загалом працює дев’ять таких центрів: в Івано-Франківську, Коломиї, Калуші, Надвірній, Долині, Косові, Снятин, Рожнятові тепер і Тисмениці.

Сучасна альтернатива центрам – онлайн сервіси «104.ua». З їх допомогою споживачі газу можуть вирішувати багато питань з постачання та доставки газу дистанційно, прямо з дому або офісу. Тому на час карантину, газові питання, які можна вирішити онлайн, працівники «Клієнтського простору» просять вирішувати дистанційно.