У травні Держмитслужба спрямувала до бюджету 68,9 млрд грн

Показники надходжень від митних платежів продемонстрували стрімке зростання – на 24%

Державна митна служба оприлюднила офіційні фінансові підсумки роботи за минулий місяць.

Збільшення обсягів легального імпорту та підвищення ефективності адміністрування зборів дозволили суттєво перевищити торішні показники, закладаючи фундамент для фінансування оборонних та соціальних видатків країни. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Державну митну службу України.

За офіційними даними відомства, у травні 2026 року Державна митна служба України забезпечила надходження до державного бюджету 68,9 млрд грн митних платежів.

Цей результат продемонстрував суттєвий якісний стрибок порівняно з аналогічним періодом 2025 року. Фіксується чисте зростання податкових надходжень на 13,3 млрд грн, що у відсотковому еквіваленті становить 24% плюсом. Такі показники свідчать про поступове відновлення купівельної спроможності ринку та детінізацію імпортних потоків.

Травневий успіх не є поодиноким сплеском – стійка позитивна динаміка наповнення бюджету фіксується протягом усього поточного року. Від початку 2026 року (за період із січня по травень включно) Державна митна служба України вже спрямувала до загального фонду державного бюджету майже 342 млрд грн митних надходжень.

У керівництві Держмитслужби підкреслюють, що таке впевнене зростання платежів є прямим індикатором двох ключових процесів, зокрема стабільну роботу митної системи та активність зовнішньоекономічної діяльності.

Саме міжнародна торгівля наразі продовжує формувати одну з найвагоміших частин наповнення доходної частини державного бюджету України. Подальша стабілізація митних надходжень дозволить уряду впевненіше планувати видаткову частину та зменшить залежність від темпів надходження фінансової допомоги від міжнародних партнерів.

Нагадаємо, за підсумками перших чотирьох місяців поточного року зафіксовано зниження загального обсягу державних зобов'язань в іноземній валюті. Водночас уряд продовжує курс на оптимізацію внутрішнього ринку запозичень. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Мінфін.

Станом на 30 квітня загальна сума державного та гарантованого державою боргу України зафіксувалася на позначці 9 345,5 млрд грн, що в еквіваленті становить €181,2 млрд або $212,0 млрд.