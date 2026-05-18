Відмивання понад $2 млн. Експосадовця Київської митниці взято під варту

Тупальського було взято під варту в залі суду

Суд застосував до Тупальського запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення 15 млн грн застави

Слідчий суддя Вищого антикорупційного суду підтримав позицію прокурора САП та змінив запобіжний захід колишньому заступнику начальника Київської митниці. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на САП.

За даними Центру протидії корупції, йдеться про Сергія Тупальського.

«Зважаючи на те, що підозрюваний не вніс визначену судом заставу, а саме 20 млн грн, сторона обвинувачення звернулася до суду з клопотанням про зміну запобіжного заходу із застави на тримання під вартою з альтернативою внесення застави», – наголошує САП.

Суд частково задовольнив клопотання та застосував до підозрюваного запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення 15 млн грн застави. На виконання рішення суду експосадовця взято під варту в залі суду.

Нагадаємо, НАБУ і САП повідомили про підозру колишньому заступнику начальника Київської митниці у легалізації майна, одержаного злочинним шляхом. Йдеться про Тупальського Сергія. Слідство встановило, що під час служби в митних органах підозрюваний незаконно набув значні статки. Для легалізації грошей він вклав кошти у будівництво ресторанно-готельного комплексу в Буковелі.

До слова, наприкінці 2016 року у розпорядження редакції «Главкома» потрапила інформація правоохоронців, яка передає реальні масштаби «митного бізнесу» та методи заробітку у цій службі. Інформація стосувалася Київської міської митниці, яку, за даними ЗМІ, взяла «в оборот» сім’я тодішнього виконувача обов’язків керівника Сергія Тупальського.

Згодом Сергій Тупальський вперше прокоментував скандальне журналістське розслідування, в якому розкриваються масштаби заробітків родини митника.