«Укрметалургпром» закликав уряд не допустити підвищення вантажних тарифів «Укрзалізниці»

Дарія Демяник
Галузеве об'єднання підрахувало: наслідком підвищення залізничних тарифів може стати втрата 76 тис. робочих місць та $2,4 млрд валютної виручки
фото: uz.gov.ua
Скорочення ВВП на 100 млрд грн, втрата $2,4 млрд валютної виручки, зменшення бюджетних надходжень більш ніж на 36 млрд грн – в «Укрметалургпром» оцінили наслідки від підвищення тарифів «Укрзалізниці»

Підвищення вантажних тарифів на 37% може призвести до скорочення ВВП України майже на 100 млрд грн, втрати близько $2,4 млрд валютної виручки, зменшення бюджетних надходжень більш ніж на 36 млрд грн та ліквідації щонайменше 76 тисяч робочих місць. При цьому «Укрзалізниця», за даними бізнесу, розглядає підвищення тарифів на 45%, що може ще більше посилити негативні наслідки для економіки, заявили в Об'єднанні підприємств «Укрметалургпром» (УМП), і закликали прем'єр-міністра Юлію Свириденко та керівника Офісу президента Кирила Буданова не допустити підвищення вантажних залізничних тарифів у 2026 році. Про це йдеться у листі УМП на адресу урядовців.

У листі зазначається, що гірничо-металургійний комплекс, попри втрати, завдані війною, залишається однією з ключових галузей економіки, забезпечуючи близько 5,5% ВВП України, $6 млрд валютної виручки та понад 150 млрд грн податкових надходжень.

«Галузь перебуває у складному фінансовому становищі. У 2025 році підприємства отримали сукупний чистий збиток у розмірі 28 млрд грн. Частина виробничих потужностей уже зупинена, інші працюють із неповним завантаженням. Додаткове збільшення транспортної складової може призвести до остаточної зупинки низки виробництв», – йдеться у зверненні.

У галузевому об'єднанні нагадали, що попередні підвищення вантажних тарифів у 2021-2022 роках вже були безпрецедентними. За цей період тарифи на окремі категорії вантажів зросли до 210%, тоді як світові ціни на залізну руду та металопродукцію майже не росли.

Водночас, в УМП нагадали, що проблема «Укрзалізниці» полягає не у вантажному сегменті, який залишається прибутковим, а у хронічній збитковості пасажирських перевезень. За оцінками галузі, дефіцит пасажирського сегмента «Укрзалізниці» у 2026 році перевищить 25 млрд грн – і десятиліттями саме вантажні перевезення фінансують соціальні функції держави через механізм крос-субсидування, тоді як у країнах ЄС такі витрати покриваються з державних бюджетів.

Окремо в листі зазначається, що вартість залізничних перевезень в Україні вже перевищує аналогічні показники в окремих країнах Європейського Союзу. Зокрема, вартість перевезення металопродукції залізницею з урахуванням вагонної складової вже вища, ніж автомобільним транспортом, що стимулює перехід вантажів на дороги та створює додаткове навантаження на дорожню інфраструктуру.

За розрахунками ДП «Укрпромзовнішекспертиза», підвищення вантажних тарифів на 37% може призвести до скорочення ВВП України майже на 100 млрд грн, втрати близько $2,4 млрд валютної виручки, зменшення бюджетних надходжень більш ніж на 36 млрд грн та ліквідації щонайменше 76 тисяч робочих місць. При цьому «Укрзалізниця», за даними бізнесу, розглядає підвищення тарифів на 45%, що може посилити негативні наслідки для економіки.

Результатом такого рішення можуть стати зупинка підприємств, скорочення експорту, падіння валютних надходжень, зменшення податкової бази громад і держави, прискорення деіндустріалізації та посилення тиску на курс гривні. І ці негативні наслідки відчує і сама «Укрзалізниця».

«Підвищення тарифів штовхає компанію у так звану тарифну спіраль, коли кожне нове подорожчання призводить до скорочення вантажної бази та потребує наступного підвищення тарифів. У підсумку перевезень стає менше, а фінансові проблеми лише посилюються», – зазначили в «Укрметалургпромі».

У зв'язку з цим об'єднання закликало уряд запровадити мораторій на підвищення вантажних тарифів до завершення воєнного стану, забезпечити компенсацію збитків пасажирських перевезень коштом державного бюджету, залучити міжнародне фінансування для відновлення залізничної інфраструктури та створити умови для відновлення роботи промислових підприємств, які формують основну вантажну базу «Укрзалізниці».

