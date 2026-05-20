Львівська митниця виставила на продаж конфіскований горошок та шпроти (фото)
Аукціон стартував 20 травня
Львівська митниця оголосила про електронні аукціони, де планує продати конфісковані продукти. На продаж виставили лоти, серед яких є шпроти та навіть охолоджене м’ясо, пише «Главком» із посиланням на допис Львівської митниці у Facebook.
Торги продуктів зі Львівської митниці заплановані на 20 травня та 2 червня 2026 року. Усього на аукціон виставлено 10 лотів. Серед продуктів, які можна придбати – є кам’яна сіль. Кам’яна харчова йодована сіль у пакуванні по 1 кг від 290 кг SOL Kujawska має стартову ціну 4924,20 грн. Також представлена сіль зі стартовою ціною 5094 грн.
Крім цього, митниця продає охолоджене м’ясо в кількості 45,4 кг зі стартовою ціною 394 490,59 грн. Таких лотів зазначено два.
До того ж митниця пропонує придбати шпроти в олії вартістю близько 9 тис. грн за 50 банок. Ще один лот також має шпроти в олії зі стартовою ціною 1907 грн за 50 одиниць.
Серед лотів є і зелений консервований горошок у кількості 50 одиниць зі стартовою ціною 1907 грн.
