Львівська митниця виставила на продаж конфіскований горошок та шпроти (фото)

Юлія Відміцька
фото: sale.uub.com
 Аукціон стартував 20 травня 

Львівська митниця оголосила про електронні аукціони, де планує продати конфісковані продукти. На продаж виставили лоти, серед яких є шпроти та навіть охолоджене м’ясо, пише «Главком» із посиланням на допис Львівської митниці у Facebook.

Торги продуктів зі Львівської митниці заплановані на 20 травня та 2 червня 2026 року. Усього на аукціон виставлено 10 лотів. Серед продуктів, які можна придбати – є кам’яна сіль. Кам’яна харчова йодована сіль у пакуванні по 1 кг від 290 кг SOL Kujawska має стартову ціну 4924,20 грн. Також представлена сіль зі стартовою ціною 5094 грн.

Крім цього, митниця продає охолоджене м’ясо в кількості 45,4 кг зі стартовою ціною 394 490,59 грн. Таких лотів зазначено два.

фото: sale.uub.com.ua

До того ж митниця пропонує придбати шпроти в олії вартістю близько 9 тис. грн за 50 банок. Ще один лот також має шпроти в олії зі стартовою ціною 1907 грн за 50 одиниць.

фото: sale.uub.com.ua

Серед лотів є і зелений консервований горошок у кількості 50 одиниць зі стартовою ціною 1907 грн.

фото: sale.uub.com

Нагадаємо, київські митники зупинили вивезення за межі України 39 предметів археології, які намагалися незаконно переслати у міжнародних поштових відправленнях. Культурні цінності прямували до США, Франції та Італії від відправників із Харківської, Івано-Франківської та Вінницької областей. 

Також повідомлялося, київські митники виявили у міжнародному поштовому відправленні, що прямувало з Рівненщини до США, унікальний військовий артефакт – захисний шолом прусського офіцера 1915 року. Експерти музею з’ясували, що виявлений предмет є офіцерським пікельгаубе (пікельгельмом) часів Німецької імперії. Усі металеві елементи шолома виготовлені зі сплаву на основі міді та позолочені, що характерно для офіцерського складу армії Німецької імперії.

