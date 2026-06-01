Тарифи на передачу та диспетчеризацію електроенергії зростуть? «Укрметалургпром» звернувся до НКРЕКП

Значна частина витрат, закладених у новий тариф на передачу електроенергії, базується на завищених прогнозах, зазначають в «Укрметалургпромі»

Тариф на передачу електроенергії пропонується підвищити на 21,6%, на диспетчерське управління – на 7,8%

Об’єднання підприємств «Укрметалургпром» (УМП) звернулося до НКРЕКП із закликом переглянути підвищення тарифу НЕК «Укренерго» на передачу та диспетчерське управління електроенергією з 1 липня 2026 року. У галузі заявляють, що пропозиція щодо нових тарифів є економічно необґрунтованою, і завдасть додаткового удару по українській промисловості в умовах війни.

Згідно з оприлюдненими проєктами рішень регулятора, тариф на передачу електроенергії пропонується підвищити на 21,6% – з 742,91 до 903,53 грн за МВт·год. Для підприємств «зеленої» електрометалургії тариф може зрости на 42% – до 535,97 грн за МВт·год. Водночас тариф на диспетчерське (оперативно-технологічне) управління планується збільшити на 7,8% – зі 110,03 до 118,64 грн за МВт·год.

В «Укрметалургпромі» наголошують: гірничо-металургійний комплекс уже працює під тиском війни, логістичних обмежень, високих цін на енергоресурси та несприятливої ситуації на світових ринках. Додаткове зростання вартості електроенергії може призвести до подальшого скорочення виробництва, втрати робочих місць та погіршення позицій українських виробників на зовнішніх ринках.

В УМП наголосили, що значна частина витрат, закладених у новий тариф на передачу електроенергії, базується на завищених прогнозах. Зокрема, витрати на компенсацію технологічних втрат електроенергії пропонується збільшити відразу на 73% – з 11 до 19 млрд грн. Саме ця стаття формує найбільшу частину підвищення тарифу. Але такі розрахунки НКРЕКП спираються на завищені прогнозні ціни електроенергії.

Крім того, в «Укрметалургпромі» звернули увагу, що обсяг передачі електроенергії, який закладається в тариф, скорочується на 5,5%, тому й технологічні втрати мали б зменшуватися, а не зростати.

Крім того, в «Укрметалургпромі» наголошують: частина валютних ризиків «Укренерго» повинна компенсуватися міжнародною допомогою та державною підтримкою, а не перекладатися на промислових споживачів через тариф.

Щодо тарифу на диспетчеризацію, то в об’єднанні зазначають: необхідний дохід «Укренерго» фактично не змінюється, а підвищення тарифу відбувається лише через скорочення прогнозних обсягів передачі електроенергії. При цьому витрати на врегулювання системних обмежень залишилися без змін, хоча обсяги передачі та виробництва електроенергії, за прогнозами, мають зменшитися.

Також представники галузі звертають увагу, що Національний банк прогнозує зростання реального ВВП України у 2026 році на 1,3%, тому припущення про подальше скорочення енергоспоживання виглядає сумнівним.

В «Укрметалургпромі» наголошують: зростання тарифів на передачу та диспетчеризацію електроенергії відбувається на тлі й без того високих виробничих витрат підприємств. За їхньою оцінкою, це може посилити кризові явища в одній із ключових експортних галузей країни, яка забезпечує валютну виручку, податкові надходження та робочі місця.

У зв’язку з цим об’єднання закликало НКРЕКП переглянути структуру витрат, закладених у тарифи «Укренерго», та зберегти тариф на передачу електроенергії на рівні 742,91 грн за МВт·год, а тариф на диспетчеризацію – на рівні 110,03 грн за МВт·год до кінця 2026 року.