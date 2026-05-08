Витрати на армію зростуть. Уряд підготував зміни до держбюджету-2026

Свириденко: Цього року очікуємо €45 млрд підтримки, з яких €31,8 млрд на оборону та безпеку держави

Уряд підготував зміни до державного бюджету-2026 для посилення сектору безпеки і оборони. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на прем'єр-міністра Юлію Свириденко.

«Це стало можливим завдяки погодженню позики Євросоюзу обсягом €90 млрд на 2026-2027 роки. Цього року очікуємо €45 млрд підтримки, з яких €31,8 млрд на оборону та безпеку держави, ще €13,2 млрд – на покриття дефіциту бюджету. Перший транш – уже в червні», – пояснила голова уряду.

За словами Свириденко, загалом доходи державного бюджету зростуть на понад 2,2 трлн грн.

«Додаткові 1,56 трлн грн для сектору безпеки і оборони. З них: 174,3 млрд грн – на грошове забезпечення військовослужбовців; 1,37 трлн грн – на розвиток озброєння та військової техніки; 14,6 млрд грн – резерв для сектору безпеки і оборони», – йдеться у повідомленні.

Зокрема, окремо передбачено додаткові ресурси для розвитку українського оборонно-промислового комплексу, модернізації техніки та нарощування виробництва власної зброї.

«40 млрд грн на реалізацію комплексних планів стійкості регіонів та громад. Це ресурси на підготовку до осінньо-зимового періоду, захист енергетики та забезпечення стабільної роботи критичної інфраструктури. Ще 40 млрд грн додатково до резервного фонду – для оперативного реагування на виклики воєнного часу», – додала Свириденко.

Нагадаємо, у грудні 2025 року президент України підписав закон про державний бюджет на 2026 рік. Більшу частину видатків спрямовано на фінансування Сил оборони.