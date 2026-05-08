Витрати на армію зростуть. Уряд підготував зміни до держбюджету-2026

Наталія Порощук
Уряд передбачив додаткові ресурси для розвитку українського ОПК, модернізації техніки та нарощування виробництва власної зброї
Свириденко: Цього року очікуємо €45 млрд підтримки, з яких €31,8 млрд на оборону та безпеку держави

Уряд підготував зміни до державного бюджету-2026 для посилення сектору безпеки і оборони. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на прем'єр-міністра Юлію Свириденко.

«Це стало можливим завдяки погодженню позики Євросоюзу обсягом €90 млрд на 2026-2027 роки. Цього року очікуємо €45 млрд підтримки, з яких €31,8 млрд на оборону та безпеку держави, ще €13,2 млрд – на покриття дефіциту бюджету. Перший транш – уже в червні», – пояснила голова уряду.

За словами Свириденко, загалом доходи державного бюджету зростуть на понад 2,2 трлн грн.

«Додаткові 1,56 трлн грн для сектору безпеки і оборони. З них: 174,3 млрд грн – на грошове забезпечення військовослужбовців; 1,37 трлн грн – на розвиток озброєння та військової техніки; 14,6 млрд грн – резерв для сектору безпеки і оборони», – йдеться у повідомленні.

Зокрема, окремо передбачено додаткові ресурси для розвитку українського оборонно-промислового комплексу, модернізації техніки та нарощування виробництва власної зброї.

«40 млрд грн на реалізацію комплексних планів стійкості регіонів та громад. Це ресурси на підготовку до осінньо-зимового періоду, захист енергетики та забезпечення стабільної роботи критичної інфраструктури. Ще 40 млрд грн додатково до резервного фонду – для оперативного реагування на виклики воєнного часу», – додала Свириденко.

Нагадаємо, у грудні 2025 року президент України підписав закон про державний бюджет на 2026 рік. Більшу частину видатків спрямовано на фінансування Сил оборони.

Від початку повномасштабної війни ДТЕК вклав 2,4 млрд євро у стійкість енергосистеми» – Тімченко
«Енергоатом» заявив про поетапний перехід усіх АЕС України на американське паливо Westinghouse
В Україні дешевшають тепличні огірки: яка ціна
Падіння ВВП – попередження Україні. Де межа виживання та який новий економічний курс?
Держава шукає інвестора для реставрації Палацу Шенборнів на Закарпатті
Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991.

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

