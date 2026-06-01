Держборг України від початку року скоротився на понад €190 млн

Максим Бурич
Чистий обсяг боргу зменшився на €190 млн в євровому еквіваленті
фото: glavcom.ua
Міністерство фінансів оприлюднило свіжі дані про стан державного боргу

За підсумками перших чотирьох місяців поточного року зафіксовано зниження загального обсягу державних зобов'язань в іноземній валюті. Водночас уряд продовжує курс на оптимізацію внутрішнього ринку запозичень. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Мінфін.

Станом на 30 квітня загальна сума державного та гарантованого державою боргу України зафіксувалася на позначці 9 345,5 млрд грн, що в еквіваленті становить €181,2 млрд або $212,0 млрд.

У розрізі категорій грошові зобов'язання держави розподілилися так:

  • Державний зовнішній борг (левова частка портфеля – 75,78%) – 7 082,42 млрд грн (€137,3 млрд);
  • Державний внутрішній борг (21,44%) – 2 003,73 млрд грн (€38,8 млрд);
  • Гарантований державою борг (усього 2,78%) – 259,36 млрд грн (€5,0 млрд).

Якщо порівнювати з березнем, то в гривневому вимірі сума боргу номінально підскочила на 112,5 млрд грн. У Мінфіні пояснюють: це суто паперове зростання, зумовлене ефектом курсової переоцінки, адже офіційний курс національної валюти дещо змінився щодо долара та євро.

Натомість реальна динаміка з початку року є винятково позитивною: чистий обсяг боргу зменшився на €190 млн в євровому еквіваленті та одразу на $1,3 млрд – у доларовому. Додатковим успіхом стало стрімке скорочення гарантованого державою боргу – на 6,2% (або на 17,3 млрд грн) за чотири місяці.

Стратегічним досягненням фінансового блоку уряду є те, що український борг залишається безпечним з точки зору термінів та вартості обслуговування. У структурі кредиторів домінують пільгові позики від міжнародних фінансових організацій (МФО) та іноземних урядів – вони складають 65,8% від усього масиву.

Головним фінансовим донором України виступає Європейський Союз. На зобов'язання перед ЄС припадає майже 39% усього боргу країни – це 3 623,0 млрд грн (€70,24 млрд). Частка внутрішніх цінних паперів (ОВДП) на ринку становить 21,4%, єврооблігацій на зовнішніх ринках – 8,8%, а комерційні банки кредитують державу лише на 3,9%.

Якісні зміни боргового портфеля (квітень до квітня):

  • Середньозважена ставка: впала до 4,45% (проти 4,51% у січні та 4,6% роком раніше). Це свідчить про те, що борг стає дешевшим для платників податків.
  • Середньозважений строк до погашення: наразі становить 13,06 року (торік у квітні цей показник складав 12,1 року). Портфель став «довшим», що мінімізує ризики дефолту чи термінового рефінансування.

У валютному розрізі Україна впевнено переорієнтувалася на європейську валюту: в євро номіновано 44,6% запозичень, у доларах – 22,5%, у гривні – 20,6%. Решту складають спеціальні права запозичення МВФ (9,1%) та інші валюти (ієна, фунт, канадський долар – 3,1%).

На внутрішньому ринку Міністерство фінансів продовжує активно залучати ліквідність банківського сектору та громадян через інструмент облігацій внутрішньої державної позики. Протягом квітня було успішно проведено 12 грошових аукціонів із розміщення ОВДП, завдяки яким до держбюджету надійшов еквівалент 16,3 млрд грн.

Окремим важливим тактичним кроком став запуск так званого switch-аукціону на суму 5,7 млрд грн. Ця фінансова операція дозволила уряду обміняти облігації, строк виплати за якими наступав найближчим часом, на нові, довгострокові папери. Таким чином, Мінфін суттєво знизив миттєве боргове навантаження на державну казну та провів успішну профілактику видатків в умовах дефіциту воєнного часу. Наразі ситуація із фінансуванням бюджетних потреб залишається повністю стабільною та прогнозованою.

Нагадаємо, Державна служба статистики України оприлюднила дані щодо рівня оплати праці за квітень 2026 року. Згідно зі звітом відомства, середня номінальна заробітна плата штатного працівника в Україні сягнула 30 515 грн. Порівняно з березневими показниками, загальнонаціональний рівень доходів продемонстрував незначне, але стабільне зростання на 0,5%.

