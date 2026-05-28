Держбюджет 2026: Парламент підтримав зміни у головних напрямках

glavcom.ua
Основний акцент змін – максимальне зміцнення армії
Верховна Рада ухвалила за основу зміни до бюджету на 2026 рік: визначено головні напрями та розподіл масштабної допомоги від ЄС

У четвер, 28 травня, Верховна Рада ухвалила за основу зміни до Державного бюджету на 2026 рік, спрямовані на посилення сектору безпеки і оборони. Рішення ухвалено після погодження масштабної позики Європейського Союзу в обсязі €90 млрд на 2026–2027 роки, частина якої буде спрямована на фінансування державних потреб уже цього року. «За» проголосували 240 нардепів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на трансляцію засідання.

Згідно з ухваленими змінами, у 2026 році Україна очікує близько €45 млрд міжнародної підтримки. Із цієї суми €31,8 млрд спрямують на сектор оборони та безпеки, а ще €13,2 млрд – на покриття дефіциту державного бюджету. Перший транш фінансування очікується вже у червні.

Загалом доходи державного бюджету збільшуються більш ніж на 2,2 трлн грн, що стало можливим завдяки міжнародній фінансовій допомозі та надходженням у межах виконання Плану України.

Основний акцент змін – максимальне зміцнення армії. Додатково для сектору безпеки і оборони передбачено 1,56 трлн грн, які народні депутати розподілили таким чином:

  • 1,37 трлн грн – на розвиток озброєння та військової техніки;
  • 174,3 млрд грн – на грошове забезпечення військовослужбовців;
  • 14,6 млрд грн – стратегічний резерв для сектору безпеки і оборони.

Окремо в документі передбачено масштабне фінансування розвитку вітчизняного оборонно-промислового комплексу, глибокої модернізації наявної техніки та суттєвого збільшення виробництва українського озброєння.

Окрім військових потреб, значна увага приділена внутрішній стабільності країни. У змінах до держбюджету закладено 40 млрд грн на реалізацію комплексних планів стійкості регіонів і громад.

Ці кошти будуть оперативно спрямовані на завчасну підготовку до складного осінньо-зимового періоду, фізичний та інженерний захист об'єктів критичної енергетичної інфраструктури та забезпечення стабільної роботи систем життєдіяльності в тилу та прифронтових зонах.

Ще 40 млрд грн законодавці додатково передбачили для Резервного фонду держбюджету. Головна мета цього кроку – створення надійного фінансового буфера для оперативного реагування на будь-які непередбачувані потреби держави та кризові ситуації, що можуть виникнути в умовах воєнного часу.

Нагадаємо, 28 травня, Верховна Рада ратифікувала угоду з Євросоюзом про кредит у €90 млрд.

За відповідний закон проголосували 298 народних депутатів. «Документ дає можливість залучити фінансову допомогу від ЄС на загальну суму до €90 млрд євро у 2026-2027 роках. Ці кошти будуть розподілені на покриття дефіциту держбюджету, забезпечення макроекономічної стабільності та посилення оборонно-промислового потенціалу», – пояснив парламент.

До слова, Кабінет міністрів ухвалив рішення виділити додаткові 10,84 млрд грн на зміцнення обороноздатності країни. Ці гроші є залишком коштів спеціального фонду держбюджету. 

