У третьому кварталі Нацбанк купив понад $2,5 млрд



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Купівля відбувалася з використанням функціоналу Matching

У третьому кварталі поточного року Національний банк України купив понад 2,5 млрд доларів США.

Про це повідомила пресслужба НБУ.

За даними НБУ, у III кварталі 2019 року, враховуючи сприятливу ситуацію на міжбанківському валютному ринку, Національний банк купив понад 2,5 млрд дол. США.

Купівля відбувалася з використанням функціоналу Matching. Валютні інтервенції за найкращим курсом через функціонал RFQ не проводилися.

За цей самий період Національний банк продав на міжбанківському валютному ринку для згладжування курсових коливань 16,8 млн дол. США.

Уся сума була продана через інтервенції за єдиним курсом через функціонал Matching.