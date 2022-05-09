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    Економіка та фінанси

    У які банки українці найактивніше несуть гроші, а звідки забирають: статистика

    У березні обсяг вкладень фізичних осіб в банки збільшився на 64 млрд грн, або на 9% - У які банки українці найактивніше несуть гроші, а звідки забирають: статистика
    У березні обсяг вкладень фізичних осіб в банки збільшився на 64 млрд грн, або на 9%
    фото з відкритих джерел

    Українці під час війни найактивніше вкладають гроші у державні банки, а ось забирають вкладення з «Альфа-Банку» та приватних фінустанов

    В Україні вже понад 70 днів триває війна з російськими загарбниками. Хоч економіка і багато втратила, однак банківська система працює, а українці продовжують робити вкладення. Експерт з банків та банківського нагляду Євген Дубогриз проаналізував, у які банки під час війни населення найактивніше вкладає гроші, а з яких навпаки – забирає.

    За його словами, левова частка усіх вкладів приходиться на державні та іноземні банки, а відтік коштів відбувається з приватних фінустанов та з «Альфа-Банку», хоча його й визнали раніше окремою від російського правління структурою.

    Дубогриз повідомив, що у березні обсяг вкладень фізичних осіб в банки збільшився на 64 млрд грн, або на 9%. Найбільша кількість вкладів приходиться на два державні банки «Приватбанк» та «Ощадбанк», а також на «Універсалбанк» («Монобанк»).

    Далі йдуть чотири іноземні банки, два інші державні, зокрема, «Укрексімбанк», та лише один приватний банк з українським капіталом – «ПУМБ».

    Експерт пояснює, що такий приріст коштів був зумовлений здебільшого зарплатними проєктами та бюджетними виплатами.

    «Відтак, кошти й збільшилися в тих банках, де або велика мережа, або велика кількість зарплатних проєктів, або на обслуговуванні бізнеси, які наперед виплатили працівниками зарплати (так зробили, наскільки знаю, декілька іноземних корпорацій плюс агрохолдинги). З іншого боку, відтоки. Логічно, що на першому місці «Альфа-Банк»: поки дехто думає, що з ним робити, клієнти голосують ногами», – пише Дубогриз.

    Зауважив фахівець й не дуже приємний момент: серед топ-10 банків за відтоками у березні, окрім «Альфабанку», решта банків – це приватні українські.

    «Звичайно, кожен зі своєю специфікою, це можна про кожен дуже довго говорити. Одна з гіпотез була така, що це банки із високою концентрацією вкладів. Але ні, майже всі ці банки, де високі відтоки, за концентрацією десь посередині поміж інших», – пояснив він.

    фото: Facebook Євгена Дубогриза

    фото: Facebook Євгена Дубогриза

    Нагадаємо, що в середині квітня більшість банків відновили продаж готівкової валюти після дозволу Національного банку, встановивши її курс на максимально дозволеному рівні – офіційний курс плюс 10%.

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    Теги: росія Ощадбанк окупанти економіка банк війна гроші статистика українці Україна Приватбанк окупація Укрексімбанк #stoprussia
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    У які банки українці найактивніше несуть гроші, а звідки забирають: статистика