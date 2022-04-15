Банки знову продають валюту: скільки коштує долар

Що стосується курсу купівлі валюти, то три держбанки його встановили на мінімально можливому рівні

П'ять банків встановили курс продажу на рівні 32,17-32,18 грн за долар

Більшість банків відновили продаж готівкової валюти після дозволу Національного банку, встановивши її курс на максимально дозволеному рівні – офіційний курс плюс 10%. Про це повідомляє «Інтерфакс-Україна».

Приватбанк, Альфа-Банк, ТАСкомбанк, ОТП-Банк, Райффайзен Банк встановили курс продажу на рівні 32,17-32,18 грн за долар.

Державний Укргазбанк декларує продаж по 31 грн за долар, а державний Ощадбанк поки що валюту не продає.

Що стосується курсу купівлі валюти, то три держбанки його встановили на мінімально можливому рівні – офіційному курсі НБУ 29,2549 грн за долар, і лише Укргазбанк пропонує 29,5 грн за долар.

Водночас багато комерційних банків пропонують вигідніші котирування, зокрема Райффайзен – 31,45 грн за долар, Альфа-Банк та ТАСкомбанк – 31,5 грн за долар.

За даними ресурсів Мінфін та Finance.ua, легалізація продажу готівкової валюти призвела до зниження її курсу на «чорному» ринку на 0,2-0,3 грн – до 32,2-32,6 грн за долар.

Національний банк 24 лютого призупинив роботу валютного ринку України, окрім продажу валюти, та зафіксував курс на рівні офіційного на той день – 29,2549 грн за долар.

За словами голови НБУ Кирила Шевченка, якщо в перші дні на «чорному» ринку котирування досягали 39-40 грн за долар, то напередодні дозволу на продаж готівкової валюти банкам і небанківським фінансовим установам різниця між офіційним курсом і курсом на «чорному» ринку звузилася до 8-9%.