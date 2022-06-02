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    Економіка та фінанси

    У яких регіонах найвищий рівень працевлаштованості: результати опитування

    Суспільство поступово переходить до адаптації в реальності - У яких регіонах найвищий рівень працевлаштованості: результати опитування
    Суспільство поступово переходить до адаптації в реальності
    фото з відкритих джерел

    Повернення до роботи є дуже важливим, адже праця дає людям сенс

    Найвищий рівень працевлаштованості відзначається у західному та центральному регіонах. Тут він досягає 70% і 58% відповідно. Повертаються до роботи і жителі столиці. Станом на 23 травня 44% опитаних киян працюють.

    «Повернення до роботи є дуже важливим, адже праця дає людям сенс. Ці зміни також є маркером того, що суспільство поступово переходить від очікування швидкої перемоги і відкладання життя на потім до адаптації до реальності», — коментує Євгенія Близнюк, засновниця і директорка Gradus Research.

    Статистика Gradus Research

    Статистика Gradus Research

    Ці цифри частково пояснюються тим, що переважна більшість жителів вищезгаданих регіонів впродовж війни залишається на своєму постійному місці проживання (84% респондентів в західному регіоні і 78% у центральному). А 27% опитаних киян вже встигли повернутися додому.

    Зростає і відсоток громадян, які в разі загострення ситуації планують залишатися там, де зараз перебувають (за місяць цей показник зріс від 41% до 53%). Про намір повернутися з-за кордону за першої можливості повідомили 57% респондентів, а 19% ще не прийняли рішення.

    Наразі 59% українців зазначають, що мають роботу.

    Тим часом Україна скасує обмеження на працевлаштування нещеплених.

    Середній розмір зарплати у вакансіях, про які роботодавці повідомили київську службу зайнятості, становить 10,4 тис. грн.

    Теги: росія окупанти війна Україна праця окупація #stoprussia
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    У яких регіонах найвищий рівень працевлаштованості: результати опитування