У Зеленського вважають, що конкурс на шельфову ділянку «Дельфін» варто провести заново



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Представник президента в уряді говорить, що наразі Україна має зрушення у питанні з розподілу продукції на шельфовій ділянці «Дельфін»

«Треба проводити конкурси правильно, тоді прийдуть крупні міжнародні газові компанії», - переконаний Герус

Представник президента в Кабінеті міністрів, а також новообраний народний депутат Андрій Герус вважає, що конкурс на шельфову ділянку «Дельфін» варто провести заново. Про це він сказав в інтерв’ю «Главкому».

За словами Геруса, він чув позицію Володимира Гройсмана, «що в силу того, що конкурс проведений в дуже стислі строки, а ділянки дуже великі, деякі межі цих ділянок є спірними, тому варто цей конкурс провести заново».

«Така позиція в даному випадку була б правильною», - вважає новообраний депутат від «Слуги народу».

Представник президента в уряді говорить, що наразі Україна має зрушення у питанні з розподілу продукції на шельфовій ділянці «Дельфін».

«Перед тим були виставлені дев’ять ділянок на конкурс, успішно були затверджені переможці міжвідомчою комісією, а потім Кабміном. Там очікується $430 млн інвестицій в газовидобуток і вже через пару років піде приріст видобутого газу на цих ділянках», - прогнозує Герус.

Водночас, «головний енергетик» команди Зеленського каже, що «не готовий відповідати за цей процес, бо це робив уряд, який не є сформований новообраним парламентом».

«Цілком очевидно, що строки, в які був оголошений цей конкурс, не давали можливості прийти серйозним міжнародним гравцям. Два місяці було на подачу документації, а зробити це нереально за такий час. Треба проводити конкурси правильно, тоді будуть учасники і прийдуть крупні міжнародні газові компанії», – зазначає Герус.

Нагадаємо, 26 липня шість членів міжвідомчої комісії проголосували «за» рекомендації Кабінету міністрів компанію Trident Black Sea (90% належить Trident Acquisitions Corp США і ще 10% San Leon Energy PLC Ірландія) як переможця конкурсу з укладення УРП ( угод про розподіл продукції – ред) на ділянці «Дельфін» шельфу Чорного моря. Перед цим головний претендент на перемогу компанія Caspian Drilling Сompany відкликала свою заявку. За словами голови Міцненерго Насалика, відкликання заявки пов'язано з тиском на Азербайджан з боку Росії.

На наступний день 27 липня Володимир Гройсман на своїй сторінці в Facebook заявив, що хоче скасувати конкурс УРП на ділянку «Дельфін».

До складу Trident Acquisitions, яку очолює ексдепутат Держдуми Ілля Пономарьов, входять 30 компаній і приватних осіб, серед яких Геннадій Буткевич (власник АТБ-Маркет), Віктор Тополов (ексміністр палива і енергетики в 2005-2006 рр.), а також Олексій Тимофєєв, який був керівником Smart Holding Вадима Новинського, а також працював в НАК «Нафтогаз України». В складі акціонерів є ціла плеяда вихідців з Росії і країн СНД.

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