У земельний кадастр внесено 32 млн га землі, – Держгеокадастр



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Держгеокадастр опублікував оголошення про проведення земельних торгів на 256 земельних ділянок

За результатами земельних торгів середній розмір річної орендної плати склав 15,60% від НГО

До Державного земельного кадастру, за станом на 25 серпня 2020 року, внесені відомості про 21,9 млн земельних ділянок загальною площею 43,8 млн га, зокрема 14,7 млн земельних ділянок сільськогосподарського призначення загальною площею 31,6 млн га. Про це повідомляє прес-служба Державна служба геодезії, картографії та кадастру.

«Також триває процес внесення відомостей до земельного кадастру по адміністративно-територіальним одиницям: зараз із загальної кількості населених пунктів на території України за заявами органів місцевого самоврядування внесено відомості про межі 8002 адміністративно-територіальних одиниць (за останній тиждень – 74) і нормативну грошову оцінку 3909 населених пунктів (за останній тиждень – 44)», – сказано в повідомленні.

Також повідомляється, що з 21 по 28 серпня 2020 року територіальними органами Держгеокадастру до загального переліку земельних ділянок сільськогосподарського призначення державної власності, права оренди на які пропонуються до продажу на земельних торгах у формі аукціону, включено 105 земельних ділянок загальною площею 1990,7043 гектара.

«За цей період здійснено продаж прав оренди на 67 земельних ділянок загальною площею 1178,5739 га. За результатами земельних торгів середній розмір річної орендної плати склав 15,60% від НГО (нормативної грошової оцінки, - ред.), що наповнило місцеві бюджети на 1,85 млн гривень», – йдеться в повідомленні.

Найпоказовішими серед них є Волинська область – продано прав оренди на 12 земельних ділянок загальною площею 263,3169 га, Херсонська – 13 земельних ділянок (198,7484 га) та Запорізька – 5 земельних ділянок (169,2965 га).

Окрім цього, за цей період територіальними органами Держгеокадастру опубліковано оголошення про проведення земельних торгів на 256 земельних ділянок загальною площею 3633,0999 гектара.

Нагадаємо, що влада визнала гігантські масштаби махінацій з приватизацією тисяч ділянок.